T-Mobile již brzy nastálo navýší datové balíčky u svých tarifů, zkrátka nepřijdou ani majitelé předplacených SIM

Letošní Vánoce u T-Mobile budou datové. Přístup k internetu a mobilní data jsou jednou z hlavních priorit pro T-Mobile, a to obzvlášť v současné složité době. Společnost se proto rozhodla připravit bohatou vánoční nadílku pro tarifní zákazníky i uživatele předplacených služeb.

„Navazujeme na všechny naše letošní aktivity a přinášíme další významný nárůst dat pro naše zákazníky zdarma. Chceme, aby se všichni naši zákazníci – stávající i noví – cítili svobodně, nebyli odkázáni na nezabezpečené Wifi sítě, ale mohli surfovat v mobilu bez obavy, že by jim data náhodou došla. Proto přidáváme data navíc v našich tarifech bez jakéhokoliv zvyšování cen. Jako operátor tak přispíváme tím, co umíme nejlépe – propojovat lidi, i když spolu nemohou fyzicky být,“ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile pro Českou republiku. „Data jsme našim zákazníkům dávali po celý rok. Ať již plošně během jarní pandemie COVID-19, podporou českého turistického ruchu během letní kampaně Spolu po magnetové nebo nyní cíleně poskytnutím dat zdravotnickému personálu nemocnic nebo hygienickým stanicím,“ dodal Bóna.

Všichni uživatelé – noví i stávající – poslední generace Můj tarif s datovým objemem 1,5 až 16 GB, dostanou trvale od 29. října data navíc do svého tarifu, aniž by se jakkoliv zvýšila jeho cena. Data navíc jim budou každý měsíc k dispozici v mobilní aplikaci Můj T-Mobile, přímo u ukazatele spotřebovaných dat, stačí si je jen vyzvednout. Například zákazníky oblíbený Můj tarif M (neomezené volání a SMS) s 1,5 GB dat dostane měsíčně „přidáno“ 0,5 GB na surfování. Za datový objem 2 GB, neomezené hovory a textovky tak uživatelé zaplatí 525 Kč, tedy stejnou cenu jako dosud za tarif s 1,5 GB. K tarifům s objemem 2–7 GB přihodí T-Mobile 1 GB měsíčně. Surfaři s měsíčním limitem 12 a 16 GB dostanou přidáno dokonce 3 GB. Například Můj tarif M a 15 GB dat (12+3) tak přijde měsíčně na 825 Kč. Vylepšení platí jak pro zákazníky z řad domácností, tak pro drobné podnikatele a živnostníky. T-Mobile navíc nezapomíná ani na děti školou povinné a mladé do 26 let věku. Také tarifů Můj Student se navýšení datového objemu týká. Mladí zákazníci si tak budou moci užívat 8 GB (dosud 7 GB) nebo 22 GB (dosud 17 GB). Například za 575 Kč měsíčně tak nyní uživatelé dostanou 22 GB dat plus 100 minut a 100 SMS do všech sítí.

Za každé dobití nebo aktivaci předplacené hlasové karty 10 GB dat

V letošním roce též T-Mobile výrazně vylepšil své datové balíčky pro uživatele předplacených karet. V listopadu a v prosinci přichází ale operátor s jedinečnou nabídkou. Za každé dobití totiž zákazník získá 10 GB dat zdarma, stačí si je vyzvednout do sedmi dnů v mobilní aplikaci Můj T-Mobile. Platnost balíčku je 30 dnů od aktivace v apce. Nabídka platí pro stávající i nové zákazníky – těm jen stačí pořídit si a aktivovat novou Twist kartu. Navíc T-Mobile nabídne roční datový balíček s objemem 12 GB (1 GB na každý měsíc) se slevou 50 %, tedy za 499 Kč, který lze zakoupit i v podobě poukazu jako dárek pod stromeček.