Nové Macy se blíží, procesory pro ně už jsou připraveny

Když na letošní WWDC Apple světu oznámil přechod jeho počítačů z procesorů Intel na vlastní řešení ve formě procesorů Apple Silicon, nejednoho uživatele tím navnadil na koupi nového stroje osazeného právě tímto procesorem. Kdy přesně hodlá první vlaštovky s Apple Silicon vydat sice kalifornský gigant v létě neprozradil, nechal se však slyšet, že se tak stane do konce roku. A jak se zdá, svůj slib nebude mít problém splnit. Podle velmi přesného leakera Komiyi totiž již s přípravami těchto Maců finišuje.

Zdrojům leakera se před pár dny podařilo zjistit, že má již Apple pro své nové Macy zcela připravené procesory – a to jak z hlediska vývoje, tak i výroby -, takže jejich použití již nestojí v cestě zhola nic. Applu tak nyní stačí už jen doladit poslední hardwarové i softwarové detaily pro chystané stroje a ty následně uvést na trh. Jejich premiéry bychom se měli podle úniků informací z předešlých týdnů dočkat snad už v úterý 17. listopadu s tím, že pozvánky na Keynote by měly být rozeslány jako již tradičně o týden dříve – tedy 10. listopadu. Tato Keynote by pak měla kromě nových Maců přinést třeba i dlouho očekávané lokalizátory AirTags a s trochou štěstí i novou generaci Apple TV či sluchátka AirPods Studio.

Co se pak týče samotných Maců s procesory Apple Silicon, jednat by se mělo konkrétně o dva laptopy – 12” MacBook a 13” MacBook Air či Pro. Ty by měly v příštím roce následovat i stolní sestavy v čele s iMacy, které by se měly kromě procesorů dočkat i výrazné změny jejich designu. Do budoucna pak Apple počítá s nasazením těchto procesorů do celé své produktové řady.