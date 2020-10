Apple Watch jako nejpohodlnější platební metoda nynější koronavirové doby

Bezkontaktní placení v obchodech nebyly snad ještě někdy tak v kurzu, jako je tomu nyní. Pandemie koronaviru, která se od začátku roku prohání takřka celým světem, totiž kvůli obavám o bezpečnost přiměla tuto platební metodu využívat i mnohé její dřívější odpůrce. Dá se však této skutečnosti vlastně vůbec divit, když žijeme v době, která nám dovoluje bezkontaktně zaplatit takřka čímkoliv a to naprosto bezpečně z hlediska uživatelského soukromí? Myslím si, že určitě ne. Ostatně, pokud používáte Apple Pay a to v kombinaci jak s iPhonem, tak i Apple Watch, určitě mi dáte za pravdu.

Přiznám se, že když Apple v Česku platební službu Apple Pay spustil, pro placení jsem upřednostňoval svůj iPhone před Apple Watch. Toho bych se vlastně asi i přidržel, kdyby se nezačal po světě šířit velkou rychlostí koronavirus, který Českou republiku donutil už na jaře k “orouškování” takřka všude, kde se mohli potkat cizí lidé. Právě s nástupem roušek však dostalo placení přes Apple Pay u majitelů iPhonů s Face ID pořádnou facku – ověření plateb přes obličej bylo totiž rázem to tam. Jasně, platbu lze přeci potvrdit i skrze číselný kód, ale chce se vlastně tohle někomu absolvovat? Vždyť to už je ve výsledku snad i jednodušší platit klasickou platební kartou, kterou sice musím vyštrachat z peněženky, avšak i přesto ve výsledku zabere celý proces placení pomalu stejně času jako autorizace přes kód. Hledat jiný jednoduchý způsob placení však jablečný svět prakticky ani nemuseli, jelikož tu stále jsou právě Apple Watch, kterým roušky rozhodně problémy nedělají. Možná si teď říkáte, proč vlastně takto banální řádky píšu, ale zamyslete se sami nad tím, jak se změnily platební návyky vás či lidí kolem vás v obchodech. V mém případě opravdu markantně a to právě ve prospěch Apple Watch, jejichž využití vidím v obchodech, do kterých chodím, čím dál častěji a to i u lidí, kteří dříve platívali platebními kartami či telefony (což mohu říci díky tomu, že žiji na maloměstě a navštěvuji zde víceméně tytéž obchody stále dokola).

Možná to bude znít skoro až bláznivě, ale nebál bych se říci, že se Applu podařilo s trochou nadsázky předběhnout systémem Apple Pay plně kompatibilním s Apple Watch dobu, z čehož je nyní schopen naprosto neuvěřitelně vytěžit. Apple Pay totiž využívá celosvětově neuvěřitelné množství lidí a totéž platí i o Apple Watch, jejichž prodeje se neustále zvyšují. A jelikož je placení přes Apple Watch v dnešní době pro jablíčkáře asi tím nejpohodlnějším, co lze využít, je jasné, že bude logicky využíváno ve velkém, což se ve výsledku projeví na dalších tučných příjmech Applu, který banky za využívání této služby “kasíruje”. Možnost platit přes Apple Watch, která se díky nynější pandemii koronaviru výrazně zpopularizuje, tak bude ve výsledku výhrou jak pro uživatele, tak i pro samotný Apple. A co vy, také jste začali v koronavirové době více platit přes Apple Watch?