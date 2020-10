Profesionální fotograf otestoval fotoaparát iPhonu 12 Pro. Podívejte se na výsledek

Jablečné smartphony se vždy řadily mezi špičku nejlépe fotografujících smartphonů na světě. Jinak tomu pochopitelně nebude ani letos. Apple na své konferenci notně vychvaloval fotoaparáty u nových iPhonů. Kdekdo se tedy nemůže dočkat, až uvidí fotky pořízené jednou z novinek, protože kvalita fotografie je dnes velkým argumentem pro pořízení nového smartphonu. Je již takovou tradicí, že nové iPhony se dostanou dříve do rukou fotografům, kteří jej podrobí zátěžovému testu, a pokusí se z čoček vyždímat maximum.

Stalo se tak pochopitelně i letos. Cestovní fotograf Austin Mann obdržel iPhone 12 Pro, se kterým pořídil úžasné snímky v národním parku Glacier v Montaně. Sám řekl, že nejraději pořizuje ultraširokoúhlé fotografie, jenže s iPhonem 11 Pro nebyl v tomto ohledu spokojen převážně při horších světelných podmínkách. Jelikož nové iPhony podporují noční režim i u ultraširokoúhlé kamery, tento problém odpadl. U nových iPhonů Mann chválil i uzamčení expozice, tedy že úprava se nevrátí do původního nastavení pokaždé, když je zachycen nový snímek. Vychválil i LiDAR, díky kterému se mu dle jeho slov povedlo zachytit kvalitní portrét, jenž barevně odpovídal skutečnosti. „Pokud to ale s focením myslíte vážně, počkejte si na iPhone 12 Pro Max. Vypadá to, že půjde o nejvýznamnější skok v hardwaru u fotoaparátu iPhonů, jaký jsme za poslední roky zažili,“ uzavřel hodnocení iPhonu 12 Pro Austin Mann. Na skvělé snímky se můžete podívat v galerii na boku tohoto odstavce.