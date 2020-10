Ze zad iPhonů 12 (Pro) zmizel jeden z nejošklivějších prvků všech předešlých generací

Jestli něco evropským jablíčkářům na iPhonech z hlediska designu dlouhodobě vadí, jsou to vygravírované certifikační symboly na jejich telefonech. Toto řešení totiž vyžaduje zdejší legislativa a to i přestože tímto prvkem iPhony designově mírně degraduje. Přitom v USA nic podobného řešit nemusí, jelikož tamní legislativa povoluje veškerá data o certifikacích skrýt přímo do softwaru telefonu. Evropské kupce nových iPhonů 12 a 12 Pro proto možná potěší, že se Apple letos rozhodl certifikační symboly přesunout ze zad jinam.

Pokud se rozhodnete pro koupi některého z iPhonů představených minulý týden, můžete počítat s telefonem, jehož záda bude zdobit jen a pouze logo Applu. Veškeré certifikační symboly totiž Apple letos přesunul na pravý bok telefonů, konkrétně pak do jeho spodní části, kde by měly být poměrně nenápadné. Jedná se tak zcela určitě o lepší řešení, než na které jsme byli zvyklí v předešlých letech, kdy si jej však Apple kvůli zaobleným rámečkům telefonu samozřejmě dovolit nemohl.

Fotogalerie iphone 12 eu 1 iphone 12 eu 2 iphone 12 eu 3 iphone 12 eu 4 Vstoupit do galerie

První iPhony 12 a 12 Pro dorazí k prvním majitelům už na dva dny – tedy konkrétně v pátek 23. října. Jednat se však zatím bude jen o 6,1” modely. Zbylé dva – tedy 5,4” a 6,7” modely – začne kalifornský gigant prodávat až v polovině listopadu s tím, že předobjednávky na ně spustí v první polovině listopadu. Už nyní se dá nicméně říci, že minimálně 6,1” iPhonů bude zprvu značný nedostatek, jelikož jejich výrobu výrazně ovlivnila pandemie koronaviru.