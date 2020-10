Steve Wozniak měl letos namířeno do Česka. Z návštěvy však nakonec sešlo

Steva Wozniaka lze bez jakékoliv nadsázky označit za jednu z nejvýraznějších osobností technologického světa minulého století. Byl to totiž právě on, kdo spolu se Stevem Jobsem a Ronaldem Waynem založil v roce 1976 nejhodnotnější veřejně obchodovatelnou společnost současnosti, tedy Apple. Přestože se v jeho vedení již Woz dlouhé roky nepohybuje, fanoušci Applu jej mají stále velmi rádi a jeho počínání bedlivě sledují. Když se proto před pár měsíci rozkřiklo, že má ikonický Woz dorazit do Prahy na konferenci OKtalks, nejednoho tuzemského jablíčkáře tato informace nadchla. Nakonec z toho však bohužel nic nebude.

Konference OKtalks, na které se měl Steve Wozniak představit coby jeden z řečníků, byla v plánu na listopad. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci v České republice však byli nuceni organizátoři celou akci odsunout až na příští rok, což s sebou přináší logicky i zrušení návštěvy Steva Wozniaka v Česku. Jeho fanoušci nicméně smutnit nemusí. Počítá se totiž s tím, že se Woz zúčastní i přesunuté konference, která by měla proběhnout konkrétně 29. dubna 2021. Promluvit by na ní měl o stejných věcech, které byly v plánu letos – tedy zejména o umělé inteligenci, budoucnosti v digitální éře i bezpečnosti komunikace. Snad se tedy podaří tyto plány naplnit.

Důležitější než Jobs?

Ačkoliv je za otce Applu v naprosté většině případů označován Steve Jobs, pravdou je, že bez Steva Wozniaka by tato společnost takřka 100% nevznikla. Byl to totiž právě on, kdo dokázal sestrojit počítače Apple I a II, kterými Apple de facto odstartoval svou éru. Poměrně zajímavé nicméně je, že i přesto, že je Woz s Applem úzce spjatý, se jej nebojí tvrze na veřejnosti kritizovat a to jak za jeho chování, tak třeba i za produkty. Tvrdou kritikou nešetřil třeba na účet Face ID nebo Apple Watch. V obou případech se přitom jedná o technologické hity.