Příchod chytrých brýlí od Applu se blíží, dočkat bychom se jich měli již příští rok

Ačkoliv je o chytrých brýlích z dílny Applu slyšet již dlouhé roky, faktem je, že termín jejich představení je stále jedno velké tajemství. O potenciálních termínech odhalení jsme sice v minulosti slyšeli již mnohokrát, ani jeden z nich se však nakonec nepotvrdil. Velmi dobře informovaný japonský portál MacOtakara však nyní přichází s velmi zajímavou zprávou, která naznačuje, že jsou chytré brýle z dílny Applu založené na AR blízko.

Zdroje japonského portálu tvrdí, že na brýlích Apple spolupracuje se společností Sony, která mu pro ně má dodat konkrétně speciální mikrodispleje vynikající před veškerou konkurencí jak svými zobrazovacími schopnostmi, tak i váhou, což jsou faktory, které budou pro chytré brýle Applu naprosto klíčové. Sony už mělo dokonce od Applu obdržet první větší objednávku tohoto komponentu, z čehož lze usoudit, že se produkt začíná vehementně dokončovat a Apple se jej chystá brzy začít ve větší míře testovat. Ostatně, aby taky ne – jeho příchod je totiž podle MacOtakara v plánu už na příští rok.

Informace týkající se termínu, které nyní zdroje Japonců vyzradily, se prakticky shodují s těmi, které před pár měsíci přinesla i americká agentura Bloomberg. Ta se nechala konkrétně slyšet, že chytré brýle, nebo minimálně jejich první generace, má cílit především na hráče s tím, že na pulty obchodů zřejmě dorazí až v roce 2022 s představením už v roce 2021. S ohledem na tuto skutečnost se tak zdá čím dál pravděpodobnější jejich představení coby “One More Thing”, které je ikonické pro zářijové Keynote už od dob Steva Jobse. Snad tedy bude stát produkt skutečně za to a co víc – splní veškerá očekávání, která nejsou vůbec malá.