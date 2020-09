Apple vyvíjí pro své chytré brýle technologii pro sledování očí s minimální energetickou náročností

V posledních letech se v souvislosti s kalifornskou společností častokrát hovoří o takzvaných chytrých brýlích neboli Apple Glass. Tento potencionální produkt na sebe neustále upoutává pozornost. Nalijme si totiž čistého vína. Pokročilý headset, který je schopný pracovat s rozšířenou realitou a nabídnout nám tak rozsáhlé možností, zní i v dnešní době značně futuristicky. Množství odhalených patentů je navíc s Apple Glass spojováno a je tak víceméně jasné, že na něčem podobném jablečná společnost skutečně pracuje.

Fotogalerie apple glass 01 apple glass 02 apple glass 03 apple glass 04 +12 Fotek apple glass 05 apple glass 06 apple glass 07 apple glass 08 apple glass 09 apple glass 10 apple glass 11 apple glass 12 apple glass 13 apple glass 14 apple glass 15 Vstoupit do galerie

Na nejaktuálnější patent upozornili naši zahraniční kolegové z magazínu AppleInsider a najít jej můžeme pod názvem „Method and Device for Eye Tracking Using Event Camera Data.“ Samotný dokument nejprve popisuje a rozebírá dosavadní systémy, kdy se pohyb očí monitoruje systém s pomocí kamery. Kamera se v tomto případě zaměřuje na pohled uživatele, přičemž veškerá data jsou v reálném čase přenesena do procesoru. Apple každopádně upozorňuje na fakt, že by v takovém případě musel disponovat dostatečnou šířkou přenosového pásma, aby byl vůbec schopen zaznamenat pohyb očí v požadované snímkové frekvenci. Při využití této metody by se brýle velice snadno přehřívaly a doslova by „vyšťavily“ jejich baterii.

Z tohoto důvodu na to kalifornský gigant půjde pravděpodobně trošku jinak. Jako alternativní a daleko méně energeticky náročné řešení se nabízí využití světla, které se promítne na oko uživatele a monitorován bude jeho odraz. Takovýto systém by přesně věděl, kolik světla bylo promítnuto na zmiňované oko, čímž by se zpřesnila data vygenerovaná z analýzy samotných odrazů.

Chytré brýle Apple Glass by mohly být svým způsobem revoluční, což navíc předpovídá i analytik Gene Munster. Podle něj se z produktu stane ještě větší hit, než kterým je v současné době jablečný telefon iPhone. Na druhou stranu velice známý leaker Jon Prosser tvrdí, že brýle budou něco jako Apple Watch a pro jejich ovládání budeme muset používat iPhone.