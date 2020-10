Na iPady konečně dorazilo Adobe Illustrator

Uživatelé iPadů mohou od loňského roku využívat velice povedený port Photoshopu, jehož schopnosti se navíc průběžně rozšiřují. Od dnešního dne je v App Store dostupný další produkt z balíku Adobe Creative Suite, a to Adobe Illustrator.

O tom, že Adobe připravuje kromě „plnotučného“ Photoshopu pro iPady i Illustrator se hovoří už od loňského roku. Nyní, po několika měsících uzavřeného i otevřeného beta testu se Adobe Illustrátor dostal do App Store a majitelé iPadů jej tak mohou konečně vyzkoušet.

Illustrator je vlastně ideální softwarový doplněk pro iPady, a to kvůli Apple Pencil, která je jako dělaná na kreslení, malování či vytváření nebo upravování různých ilustrací. Adobe se navíc snažilo přizpůsobit uživatelské rozhraní iPadu co to bylo možné, zároveň však při zachování maximální možné míry využitelnosti nástrojů, které Illustrator nabízí.

Projekty zahájené na iPadu budou samozřejmě kompatibilní s Illustratorem na Macu/PC. Navíc je na iPadu možné využít zabudovanou kameru v případech, že je třeba upravované projekty doplnit o fotografie. Stejně jako v případě Photoshopu, i nyní Adobe k právě vydané verzi Illustratoru přistupuje jako k jakémusi startovnímu balíčku, jehož schopnosti se budou postupem času ještě nadále rozšiřovat. V blízké budoucnosti by měl být Illustrator pro iPad doplněn o další efekty a nástroje, o další typy štětců, filtrů a pokročilých možností grafických úprav. Co se týče cenové politiky, pro uživatele, kteří mají předplacenou službu Creative Cloud s přístupem k desktopové aplikaci Illustrator, je verze pro iPad zdarma. Všichni ostatní se musí spokojit s měsíčním předplatným za 20 dolarů/euro, případně jiným Creative Cloud balíčkem.