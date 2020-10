Je to několik měsíců nazpátek, co byl Apple obviněn za zpomalování svých jablečných telefonů. Nakonec se však ukázalo, že Apple zpomalování aktivoval především u starších telefonů, které měly starou a slabou baterii. Stará baterie totiž nedokáže poskytnout takový výkon, aby bylo zařízení schopné pracovat naplno – s tím souvisí právě vypínání telefonů. Pokud systém zjistí, že baterie nemá dostatečný výkon, tak aktivujte režim zpomalení, aby nedocházelo k náhlým vypnutím. Chvilku poté pak Apple do iOS přidal Kondici baterie, kde si můžete zobrazit maximální kapacitu baterie. Později pak přišlo ještě Optimalizované nabíjení baterie, které má za úkol zpomalit chemické stárnutí baterie. S příchodem watchOS 7 se funkce Kondice baterie společně s Optimalizovaným nabíjením dostaly i na Apple Watch. Pojďme se podívat, jak můžete na jablečných hodinkách Optimalizované nabíjení (de)aktivovat.

Jak na Apple Watch (de)aktivovat Optimalizované nabíjení baterie

Jestliže chcete na vašich Apple Watch (de)aktivovat Optimalizované nabíjení, tak se nejedná o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste měli vaše jablečné hodinky aktualizované na watchOS 7.

Pokud výše uvedenou podmínku splňujete, tak se přesuňte na domovskou obrazovku.

Jakmile tak učiníte, tak stiskněte digitální korunku na boku Apple Watch.

na boku Apple Watch. Po stisknutí se ocitnete v seznamu aplikací, kde najděte a otevřete Nastavení.

Nyní je nutné, abyste sjeli o kus níže, kde lokalizujte kolonku Baterie, na kterou klepněte.

kde lokalizujte kolonku na kterou klepněte. Zobrazí se přehled využití baterie. Zde sjeďte úplně dolů a klepněte na Kondice baterie.

a klepněte na Zde si můžete prohlédnout kapacitu baterie. Pokud sjedete níž, můžete (de)aktivovat Optimalizované nabíjení.

Tímto způsobem můžete na vašich Apple Watch (de)aktivovat Optimalizované nabíjení baterie. Jestliže o této funkci slyšíte poprvé, tak jak už jsem zmínil výše, jedná se o funkci, která zabraňuje chemickému stárnutí baterie. Všeobecně se baterie nejraději pohybují v rozmezí 20 % – 80 % nabití. Právě v tomto rozmezí baterie chemicky stárnou nejpomaleji. Pokud budete pravidelně baterii nechávat pod 20 % nabití, anebo nad 80 % nabití, tak může dojít ke zrychlení stárnutí. Optimalizované nabíjení se postará o to, že se při nabíjení baterie nenabije nad 80 %, tedy pokud to uživatel zrovna nebude potřebovat. Tato funkce funguje jen v případě, že máte pevný rozvrh, kdy hodinky nabíjíte – například přes noc. Právě například v noci tedy dojde k nabití na 80 % a hodinky svou baterii dobijí na 100 % těsně před tím, než vstanete. Hodinkám může trvat několik měsíců, než začnou Optimalizované nabíjení využívat – záleží na ustálenosti vašeho rozvrhu. Pokud často chodíte spát každý den jinak, tak vám tato funkce nejspíše fungovat nebude.