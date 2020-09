Minulý týden se toho v jablečném světě událo doopravdy hodně. Hned v úterý, tedy 15. září, jsme se v rámci jablečného Apple Eventu dočkali představení nových Apple Watch Series 6 a SE, společně s novými iPady. Apple mimo jiné na konferenci poté uvedl, že na další den, tj. 16. září, chystá vydání veřejných verzí operačních systémů iOS a iPadOS 14, watchOS 7 a tvOS 14. Jak Apple uvedl, tak také vykonal – uživatelé si již po dobu několika dní mohou plnými doušky užívat skvělé funkce a vlastnosti nových operačních systémů. Postupně vám na našem magazínu přinášíme na tyto funkce různé návody, abyste nezůstali pozadu. V tomto článku se společně podíváme na to, jak na Apple Watch zjistit kondici baterie.

Jak na Apple Watch zjistit kondici baterie

Pokud chcete na vašich Apple Watch zjistit kondici baterie, tak se nejedná o nic složitého. Pouze je samozřejmě nutné, abyste na svých Apple Watch měli nainstalovaný nejnovější watchOS 7. Poté postupujte následovně:

Prvně vaše Apple Watch odemkněte, rozsviťte a přesuňte se na domovskou obrazovku.

Jakmile tak učiníte, tak stiskněte digitální korunku, čímž se přesunete na obrazovku s aplikacemi.

Na obrazovce s aplikacemi je nutné, abyste lokalizovali a klepnuli na aplikaci Nastavení.

Poté sjeďte o kus níže, dokud nenarazíte na sekci Baterie, na kterou klepněte.

Zde poté opět sjeďte níže a klepněte na kolonku Kondice baterie.

V této sekci nastavení už si můžete jednoduše vaši kondici baterie v řádku Maximální kapacita zobrazit.

Funkci Kondice baterie Apple již před několika lety jako první přidal do iPhonů. Jablečná společnost poukazuje na to, že je baterie klasické spotřební zboží, a že se používáním zhoršují její vlastnosti. Díky údaji Kondice baterie jsme schopni určit, na kolik procent maximální kapacity se baterie dokáže nabít, a tak lze určit její stáří a opotřebování. V rámci watchOS 7 a macOS 11 Big Sur se funkce Kondice baterie dočkaly i Apple Watch, respektive MacBooky. Je rozhodně skvělé sledovat, jak je na tom Kondice baterie vašich jablečných zařízení – jednoduše totiž můžete zjistit, kdy je na čase baterii vyměnit. Jakou Kondici baterie máte na vašich Apple Watch vy a jak jsou vaše jablečné hodinky staré? Dejte nám to vědět do komentářů.