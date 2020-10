Takto si Mercedes představuje budoucnost elektrokoloběžek. Má airbag a dojezd 100 kilometrů

Pokud dnes vyjdete na cyklostezku, mnohdy narazíte na elektrické koloběžky. I když byly ještě před pár lety vzácností, nyní jsou stále dostupnější. Ač cyklisté na uživatele těchto strojů na „cyklinách“ dost nadávají, elektrické koloběžky se staly jakýmsi synonymem pro pohodlné přepravování na krátkou vzdálenost. Na trhu je spousta výrobců, kteří koloběžky vyrábí. Nově ale do těchto vod vstoupí někdo, koho byste asi moc nečekali – Mercedes-Benz.

Annette Winkler, vedoucí smart oddělení Mercedesu říká, že: „Když naši zákazníci mluví o svém smart dopravním prostředku, myslí vůz, který je obratný, flexibilní, bezpečný, prostorný, rychlý a nabízí velký požitek z jízdy. Spousta lidí se těší na naše pokračování „vision smart“ s nulovými emisemi a chytrým elektrickým pohonem. Všechny tyto funkce nyní přinášíme na dvě kola, a sice do eScooteru.“ Pokud jde o technické specifikace, zde to je skutečně zajímavé. Nejvíce vás asi zarazí ABS a airbag. Těžko říct, jak to bude fungovat, je tu ale airbag integrovaný pod řídítka. Maximální rychlost je 45 km/h a dojezd na jedno nabití až 100 kilometrů. Tyto parametry by měla umožnit 48V lithium-iontová baterie o kapacitě 80 Ah. Koloběžku by mělo být možné dobít za 3 až 5 hodin. Pokud jde o pneumatiky, přední pneumatika má rozměry 130/60 R13, zadní 140/65 R13. Bezpečnost je zde na prvním místě, a to díky hydraulickým kotoučovým brzdám. Možná vám to všechno zní jako sci-fi. Mercedes-Benz eScooter je totiž koncept. Pokud ale časem uvidíme elektrickou koloběžku s logem Mercedesu na předních řídítkách, zřejmě se divit nebudeme.