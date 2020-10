Lokalizátory AirTags mají dorazit ve dvou velikostech

Příchod lokalizátorů AirTags z dílny Applu, které umožní sledovat polohu non-Apple produktů přes aplikaci Najít, se blíží. Vyplývá to alespoň z čím dál většího počtu tvrzení předních světových leakerů v čele s Jonem Prosserem a nyní už i L0vetodream. Ten navíc dnes nejenže brzký příchod novinky potvrdil, ale poodhalil o ní i další zajímavý detail.

Doposud se obecně počítalo s tím, že AirTagy dorazí pouze v jedné velikosti s designem připomínajícím čočku. Podle leakera L0vetodream se však můžeme těšit hned na dvě velikostní varianty, které se od sebe budou zřejmě mírně lišit i funkcemi. Co přesně je mezi sebou odliší je nicméně v tuto chvíli zcela nejasné a tak to zřejmě i zůstane až do jejich představení. Od toho nás však naštěstí již mnoho vody nedělí – počítá se s ním totiž už v průběhu listopadu, pravděpodobně pak na listopadové Keynote určené pro Macy.

Přestože slyšíme nyní o dvou velikostních variantách AirTagů poprvé, faktem je, že zdroj této informace je jedním z nejspolehlivějších vůbec a tudíž lze jeho slova brát patřičně vážně. Dá se navíc předpokládat, že se od téhož zdroje v následujících dnech či týdnech dočkáme dalších detailů, které jeho nynější tvrzení upřesní. Snad tedy budou stát skutečně zato – ostatně, jako celý produkt.