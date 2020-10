Z HomePodu a HomePodu mini si stereo nevytvoříte

Když Apple na úterním Apple Eventu ukázal světu HomePod mini, leckoho zajímalo, zda bude možné jeho propojení s „velkým“ HomePodem. Představa hlavního HomePodu, který hraje s malými brášky okolo, zní jistě lákavě. Na něco podobného si ovšem budeme muset nechat zajít chuť.

Stereo HomePod – HomePod mini vytvořit nepůjde. Avšak neznamená to, že by zařízení nešla používat společně. Pokud budete mít doma HomePod i HomePod mini, můžete je použít k přehrávání hudby v různých místnostech. Zároveň na obou zařízeních bude fungovat funkce Apple Intercom. Klasický HomePod, jenž je o 200 dolarů dražší, pochopitelně bude znít lépe. Jeho velkým tahákem je funkce, kdy si na základě odrazů zvuků „zmapuje“ místnost, a bude přehrávat hudbu tak, aby v oné místnosti zněla co nejlépe. HomePod ovšem nemá na růžích ustláno. Spárovat lze jen s Apple zařízeními, což mu rozhodně ukrajuje další možné zákazníky. Ač jablečný chytrý reproduktor hraje skvěle, jeho možnosti kdovíjaké nejsou. Až nyní se například hovoří o tom, že jako budík půjde nastavit vámi navolená hudba z Apple Music, pokud si tedy tuto službu předplácíte. Tak či onak, HomePod mini má potenciál být hitem díky své nízké ceně a snad i obstojnému zvuku. Jen je škoda, že jej Apple u nás oficiálně nehodlá prodávat, a sice kvůli absenci české Siri. Uvidíme tedy, jakou cenu HomePodu mini nasadí dovozci.