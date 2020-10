Apple chystá na příští rok novou generaci Magic Mouse a Magic Trackpadu

Pokud jste uživateli periferií Magic Mouse či Magic Trackpad od Applu, následující řádky vám zřejmě vykouzlí úsměv na tváří. Podle zdrojů velmi přesného leakera Komiyi se totiž chystá kalifornský gigant na jejich oživení a to již poměrně brzy.

O novinkách toho zdroje leakera zatím příliš mnoho nevědí. Dozvěděli jsme se totiž díky nim prakticky jen to, že mají novinky dorazit v průběhu příštího roku. S ohledem na spekulace okolo blížící se nové generace iMaců s novým designem se však zdá velmi pravděpodobné představení těchto periferií právě s nimi. Dočkat bychom se tak teoreticky mohli už v červnu, jelikož se s iMacy počítá na WWDC.

Je nicméně poměrně zajímavé, že se zdroje zmiňují jen o Magic Mouse a Magic Trackpadu a nikoliv o Magic Keyboard, která by si též zasloužila upgrade jako sůl. Například nasazení Touch Baru místo F kláves by jí zcela určitě pro mnoho uživatelů výrazně zatraktivnilo, čímž by se zvýšily její prodeje. Je nicméně potřeba říci, že Apple nad podobným vylepšením podle všeho již dlouho uvažuje, jelikož se v minulosti registroval nesčetně patentů, které by mu ve vývoji podobného typu klávesnice měly pomoci.