Jak šel čas s reklamami od Applu

Když se řekne “reklama a Apple”, většině lidí se obvykle vybaví legendární spot “1984” z režisérské dílny Ridleyho Scotta, působivá kampaň Think Different, roztančené siluety v reklamách na iPod, případně spoty ze série Shot on iPhone. Jablečná společnost má ale také tiskové reklamy, a jejich historie sahá až do sedmdesátých let minulého století. My si v našem dnešním článku připomeneme proměny jablečných reklam v průběhu času.

Apple začal s propagací svých produktů koncem sedmdesátých let. Účel hlavního sdělení se měnil v souvislosti s tím, jakého pokroku dosahovaly moderní technologie. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století bylo pochopitelně nejdůležitější přesvědčit obyčejné spotřebitele o tom, že mít doma, ve škole nebo v kanceláři osobní počítač je vlastně dobrý nápad. Apple ve svých prvních tiskových reklamách nešetřil textem, jehož prostřednictvím představoval potenciálním zákazníkům výhody používání jablečných počítačů doma i pro pracovní či vzdělávací účely. Text v té době v mnoha případech převažoval nad obrázky.

V devadesátých letech, kdy Apple spustil svou kultovní kampaň Think Different, už bylo postavení osobních počítačů na trhu podstatně lepší. Zmíněná kampaň navíc neměla jako hlavní cíl prodávat jablečný hardware, ale spíše veřejnosti oznámit, že se cupertinská společnost po předchozích bojích o přežití zvedá z prachu a vrací se zpět na výsluní. Kampaň Think Different byla tvořená jak reklamním spotem, tak i sérií plakátů, a figurovaly v ní známé osobnosti, které Apple považoval v 90. letech za vizionáře a průkopníky, kteří pomáhají měnit svět.

S příchodem iMacu G3 v roce 1998 začaly reklamy společnosti Apple postupně získávat více “umělecký” nádech. Jejich cílem bylo zpočátku především upozornit na to, že jablečný hardware prochází zásadní proměnou. Apple chtěl ve svých reklamách představit své počítače jako stylový, unikátní, zábavný i užitečný doplněk, který každý zatouží mít doma. Dříve obsáhlý, informativní text se zredukoval na úderné a působivé slogany, do popředí se dostala estetická stránka produktů. Dalo by se říci, že se tiskové reklamy Applu měnily spolu s tím, jak se měnily jablečné produkty. Obsáhlejší vysvětlování, proč zrovna vy potřebujete zrovna tento produkt, postupně opadlo. Namísto toho začal Apple na svých plakátech i v reklamách v časopisech sázet na stylizované, dokonale upravené fotografie svých produktů, doprovázené jednoduchými, ale údernými slogany – a mnohdy nešlo ani o celé věty. Spotřebitelé se mohli setkat s větami typu “Take a Bite” nebo “Say Hello to iPod”, ale také se slogany “Bigger than biger”, “Sorry. No beige”, nebo zkrátka jen “Yum”. Nutno podotknout, že tato strategie fungovala skvěle.

Postupem času se společnost Apple začala zaměřovat spíše na reklamní spoty než na plakáty a tiskové reklamy. Ve videích často zaznívá podrobnější popis produktů, jejich funkcí a výhod, nechybí detailní propracované záběry a animace. Nejnovější reklamní spoty vždy najdete na oficiálním youtubovém kanále společnosti Apple, firma je ale vždy po určitém čase bohužel maže. Kterou z reklam Applu považujete za nejvíce povedenou?