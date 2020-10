Apple vypnul svůj Online Store, připravuje jej na spuštění předobjednávek iPhonů 12

Pokud se právě chcete podívat na to, jaké ceny Apple nasadil u letošních iPhonů 12 a 12 Pro, přes oficiální Online Store to není možné. Apple totiž svůj internetový obchod právě vypnul, aby jej připravil na spuštění předobjednávek na tyto telefony, které proběhne dnes ve 14:00 našeho času. Ale pozor, předobjednat si bude možné jen 6,1″ modely – tedy iPhone 12 a iPhone 12 Pro.

Vypnutí Online Storu před spuštěním předobjednávek není rozhodně nic neobvyklého. Apple si takto zpravidla vše dokonale dopřipraví a zkontroluje, aby po spuštění předobjednávek nedošlo k žádným problémům, které by je jakkoliv znepříjemnily. Přeci jen, s ohledem na obrovskou sledovanost těchto telefonů by byl jakýkoliv problém s předobjednávkovým systémem ihned propírán médii po celém světě a na Apple by tím pádem nevrhal vůbec dobré světlo, byť by se jednalo třeba o naprostou banalitu.

Oficiální start předobjednávek neproběhne dnes jen u Applu, ale i u všech autorizovaných prodejců. Pokud tedy nemáte k objednávkám přímo u Applu důvěru, můžete se spolehnout na ně.