Analytici: Apple na iPhonech 12 zřejmě nevydělá tolik, jako tomu bylo v minulosti

Apple před pár dny ukázal světu nové iPhony. Jednou z novinek je pochopitelně podpora 5G sítí, což už byla pro společnost Apple letos povinnost. Nové iPhony si vzali pod drobnohled analytici z Barclays, jenž si myslí, že marže na letošních iPhonech bude nižší. Ostatně to prý souvisí s k podstatnému snížení cílové ceny akcií.

Ač novinek bylo okolo nových iPhonů pramálo, nemůžeme říct, že by byly „dvanáctkové“ jablečné smartphony zcela beze změn. Hlavní novinkou je pochopitelně výše zmíněné 5G, upgrade na OLED u všech modelů a třeba i změna základního úložiště u iPhonů Pro, které činí 128 GB. Apple odstranil z krabiček sluchátka EarPods a nabíjecí adaptér, čímž bez pochyby nějaký dolar ušetřil. Barclays ovšem dopělo k závěru, že tyto úspory nepokryjí upgrady všech modelů. Marže by tak mohly být nižší. Byť má Apple marže pravidelně jedny z nejvyšších ze všech společností, i malý pokles je důležitý pro investory. Negativní dopad na Apple může mít dle Barclays i pozdější listopadové vydání iPhonu 12 mini a iPhonu 12 Pro Max. Pokud jde o 5G, analytici jsou toho názoru, že společnost dostatečně během keynote zákazníkům nepopsala, proč by tuto technologii potřebovali. Zda mají analytici pravdu avšak ukáže až čas. Chystáte se upgradovat na nejnovější iPhone?