Leaker Prosser: S AirPods Studio má Apple problémy, dorazí možná až příští rok

Na úterním Apple Eventu se kromě představení iPhonů 12 a HomePodu mini víceméně počítalo i s odhalením náhlavních sluchátek AirPods Studio. Ty však kalifornský gigant nakonec nepředstavil a podle nových informací leakera Jona Prossera je možné, že ještě chvíli nepředstaví. Apple se totiž začal u sluchátek potýkat s celou řadou potíží.

Informace od Prosserových zdrojů jsou poměrně nejasné. Vyplývá z nich totiž prakticky jen to, že kvůli snaze dostat sluchátka na pulty obchodů co nejdříve museli inženýři Applu odpískat některé z plánovaných funkcí sluchátek, což se však ve výsledku podepsalo na termínu dokončení produktu. Problémy pak mají dále být i s výrobou, která navíc zatím běží jen ve zkušebním režimu. Všechny tyto potíže proto bude Apple muset do uvedení sluchátek ještě odstranit, jinak by si zadělal na pořádné potíže. A právě toto odstraňování mu bohužel podle zdrojů může trvat klidně až do příštího roku.

Pokud jste si tedy na sluchátka brousili zuby i vy, nezbývá vám než doufat, že se je Applu podaří dokončit po všech směrech co možná nejdříve a díky tomu je bude moci světu i představit. S ohledem na to, že musel jejich odložení už jednou odsunout a to údajně ze září na listopad, se však nezdá příliš pravděpodobné, že by se potýkal s nějakými malými problémy, které by bylo možné vyřešit co nevidět. V redakci bychom tedy být vámi počítali spíše s jejich příchodem na začátku příštího roku.