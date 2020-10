Apple Intercom: Nová možnost komunikace v jablíčkářských rodinách

V průběhu včerejší Apple Keynote jsme se dočkali představení nové zajímavé komunikační metody mezi jablíčkáři – konkrétně Apple Intercomu. Ten umožňuje prostřednictvím Siri komunikovat skrze jablečná zařízení mezi členy jedné rodiny a to skutečně pohodlně. Stačí totiž vyslovit příkaz a Siri dále instruovat k tomu, co s ním – tedy například kam či komu jej poslat.

Přestože je Intercom vyvíjen primárně pro HomePody mini, které by se mohly v ideálním případě zabydlet v těch nejfrekventovanějších pokojích každé jablíčkářské domácnosti, dostupná je tato funkce téměř na všech iProduktech – konkrétně na iPhonech, iPadech, HomePodech a Apple Watch. Podporovat jí ale budou i AirPods či CarPlay. Na Macích naopak bude chybět. Co se týče její funkcionality, vzhledem k tomu, že bude k provozu potřeba Siri, bude dle všeho potřeba i neustálé internetové připojení – ostatně, jedině tak je možné přijímat zprávy zaslané přes Intercom mimo domácnost, potažmo v autě skrze CarPlay. Na osobních zařízeních si budou moci funkčnost Intercomu uživatelé velmi slušně přizpůsobit například podle toho, zda chtějí zprávy přijímat jen doma, nikdy či naopak kdekoliv. Další zajímavostí je pak to, že přes ně půjdou doručení zpráv v Intercomu načasovat.

Intercom by měl podle dostupných informací dorazit v nadcházející softwarové aktualizaci operačních systémů Applu. Samozřejmostí je pak příchod v softwaru HomePodu mini, který je naplánován na 16. listopad.