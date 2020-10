Japonci předběhli Apple. Představili magnetický nabíjecí kabel pro iPhony 12

Když se před pár měsíci objevily první reálné fotky šasi iPhonů 12 a originálních krytů s magnetickými kruhy, prakticky nikdo netušil, proč se je Apple rozhodl použít. Díky spoustě úniků informaci z uplynulých týdnů však již víme, že tak učinil kvůli příchodu nového nabíjecího kabelu, který bude fungovat na principu toho, jenž se v současnosti využívá pro nabíjení Apple Watch. To jinými slovy znamená, že se novinka magneticky přichytí na záda iPhonu a ten následně bezdrátově nabije – tedy bez nutnosti jakéhokoliv zasunutí konektoru do portu. A co je nejzajímavější – přestože si tato novinka oficiálně odbude svou premiéru až dnes večer, asijští výrobci příslušenství již přišli s vlastní alternativou ze své dílny.

Prvním výrobcem příslušenství, který se pochlubil magnetickým nabíjecím kabelem pro iPhony 12 ještě před jeho premiérou, potažmo před premiérou iPhonů 12, je japonský MPOW Japan. jehož řešení si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce. Při pohledu na oficiální snímky výrobce je naprosto jasné, že se nejedná o žádné sofistikované řešení. Produkt se totiž skládá de facto jen z nabíjecí cívky, po jejímž obvodu je umístěn magnetický prstenec a která je napájena klasickým kabelem zasunutým do nabíjecího adaptéru. Co se týče rozměrů nabíjecí koncovky, její průměr víceméně kopíruje průměr nabíjecí cívky umístěné v iPhonu. Poměrně zajímavá je však i její šířka, která se nezdá nikterak velká, díky čemuž by mělo být vcelku přijatelné držet telefon při nabíjení klasicky v ruce.

Ačkoliv výrobce zatím neodhalil cenu produktu, dá se očekávat, že se o žádný extrém jednat nebude. Klasickým nabíjecím kabelům se sice cenou zcela určitě nevyrovná, jelikož jeho výrobu prodraží implementace nabíjecí cívky či magnetického prstence, na druhou stranu se však nedají očekávat ani žádné několikanásobky ceny kabelu – tím spíš, když bude produkt zatím naplno využitelný jen s jednou generací iPhonů. Ruka do ohně se navíc dá dát i za to, že bude řešení z dílny MPOW Japan o poznání levnější než to, které večer představí Apple.