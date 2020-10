Apple nabídne k novým produktům tři měsíce služby  Arcade zdarma

Když společnost Apple loni představila (kromě jiného) svou streamovací službu  TV+, nabídla její roční předplatné zdarma k řadě nových produktů od Applu. Letos se jablečná společnost vytasila s podobnou nabídkou, tentokrát se ale jedná tříměsíční předplatné herní služby  Arcade ke všem nově zakoupeným iPhonům, iPadům, Macům, iPodům Touch nebo Apple TV.

Nabídka tříměsíčního bezplatného využívání služby  Arcade platí pro všechna uvedená zařízení, která zákazníci zakoupí od 22. října. Společnost Apple v minulosti nabízela novým předplatitelům pouze měsíční bezplatnou lhůtu. Stejně jako v případně loňské nabídky bezplatného využívání streamovací služby  TV+ lze nabídku tří měsíců používání herní služby  Arcade využít pouze jednou. Po uplynutí tříměsíční bezplatné lhůty bude uživatelům automaticky účtováno standardní předplatné, pokud si službu včas neodhlásí. Co se týče loňského ročního předplatného  TV+, rozhodla se ho společnost Apple prodloužit do února příštího roku. Společnost Apple si od bezplatné nabídky zmíněných služeb slibuje kromě jiného lepší dosah, a doufá v to, že se zákazníkům služby zalíbí natolik, že u předplatného zůstanou. Apple letos kromě jiného představil také balíček s názvem Apple One, v jehož rámci nabídne cenově zvýhodněné balíčky svých služeb.