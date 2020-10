Apple se chystá na příchod HomePodu mini a AirPods Studio, z webu odstranil mikrostránku Beats

Zdá se, že to Apple s prosazením se ve světě reproduktorů a sluchátek produkty s vlastním logem myslí opravdu vážně. Poté, co ze své nabídky odstranil produkty reproduktory a sluchátka třetích stran, totiž začal v posledních dnech upozaďovat i produkty od Beats, tedy společnosti, kterou před pár lety přijal pod svá křídla.

Pokud máte oficiální webové stránky Applu takříkajíc v oku, jistě si vzpomínáte na ikonku Beats v sekci Music, která je dostupná přes úvodní stránku Applu. V minulosti platilo, že jste se kliknutím na ikonku Beats dostali na mikrostránku zaměřenou právě na produkty této značky, která měla sloužit k jednoduché orientaci a tedy i příjemným prodejům. Právě s touto mikrostránkou se však v uplynulých dnech Apple v tichosti rozloučil a nyní ji tak již přes ikonu navštívit nelze. Poměrně zajímavé nicméně je, že ikona v sekci Music alespoň v době psaní tohoto článku stále viditelná byla.

Jelikož Apple již řadu let společnost Beats vlastní, mají produkty z její dílny určitá privilegia projevující se například ve formě ponechání v nabídce Applu. Do té se však dá nyní prokliknout jen klasicky přes Doplňky, což je o poznání komplikovanější cesta než dříve přes ikonu Beats přímo v sekci Music. S ohledem na všechny tyto skutečnosti je prakticky jasné, že své čerstvé kroky Apple podniká primárně kvůli snaze vyšlapat co nejširší cestičku blížícím se novinkám ve formě HomePodu mini a AirPods Studio, kterými se bude snažit opanovat trh. Zda se mu to povede či nikoliv je nicméně v současnosti ve hvězdách.