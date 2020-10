První dojmy z Apple Pro Stand: Kousek z NASA na vašem stole!

Hodnotit produkt, který si koupíte je vždy mnohem těžší, než když vám jej někdo pouze půjčí na recenzi. Když za něco dáte peníze a navíc v případě Pro Stand sakra hodně peněz, pak máte automaticky tendenci vidět produkt lepší než ve skutečnosti je. Pokud jste však někdy viděli videa z výrobních linek nejmodernějších a nejlepších automobilek na světě a dívali jste se na roboty, kteří montují vozy, pak mě jistě pochopíte a moje nadšení se vám nebude zdát přehnané.

Když totiž vybalíte Pro Stand z krabice a postavíte jej na stůl, máte pocit, že jste si domů přinesli kousek z raketoplánu nebo kus toho nejmodernějšího robota na světě, kterého znáte přesně z těch videí, které nesou označení technologického porna. Já vím a věřte mi, že se snažím myslet na to, že je to jen kus hliníku, za který navíc chce Apple téměř třicet tisíc, ale i tak je to věc, na kterou se milovník designu a technologií dokáže dívat půl hodiny v kuse a prohlížet si ji stále dokola. Navíc, i když mám docela pěkný dva metry široký stůl z masivu, začal jsem na moment přemýšlet, jestli bude stojánku dost dobrý. Až takový dojem, totiž vzbuzuje.

Zpracování samotného kloubu, díky kterému můžete posouvat monitor o váze deseti kilogramů bez toho, aniž byste museli zatlačit, je skutečně jak z NASA. Magnetický držák pak doteď nechápu, protože mi není příliš jasné, jak je možné, že něco takového dokáže udržet tak pevně něco tak těžkého a samotné tělo stojanu je pak industriální skvost. Na to, jak celá věc funguje se podíváme v samotné recenzi. Moje první dojmy jsou však opojené zejména designem, který vypadá zkrátka neuvěřitelně a detail zpracování je zkrátka neskutečný.

Rozumím, že je to nejdražší kus hliníku na světě. Rozumím i tomu, že je to ve své podstatě naprostý nesmysl a cena je nijak neobhájitelná, ale když jej vidíte na vlastní oči, tak i když máte od Applu zhruba již třicátou věc ve svém životě, máte pocit, jak kdybyste si doteď kupovali Fabie a najednou jste měli ten nejvyšší model od Rolls Royce. Vše je totiž ještě o 100 levelů nad tím, jak je zpracovaný například iMac.