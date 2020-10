Unboxing Apple Pro Stand: Takto Apple balí stojánek k monitoru za téměř třicet tisíc

Na to, proč jsem dal téměř třicet tisíc za stojánek k monitoru, si budete muset počkat do samotné recenze nebo prvních dojmů. Nyní se však pojďme podívat na to, jakým způsobem Apple tento držák balí. Celé je to vlastně velký paradox. Na jednu stranu si řeknete, že se jedná o stojan k monitoru a tak by mu výrobce přece co se balení týká neměl věnovat nějakou extra péči. Na stranu druhou však platíte za tento stojan víc než za drtivou většinu luxusních monitorů a tak přece jen očekáváte něco extra. A nebojte se, extra balení a extra přístup ze strany Applu je zde stejný, jako v případě samotného monitoru.

První, co vás překvapí, je fakt, že samotný stojan váží pocitově víc, než monitor. Krabice je také o kousíček vyšší než ta od Pro Display XDR a poměrně mohutná. Stejně jako v případě monitoru, i zde se setkáme s látkovým poutkem pro pohodlné přenášení, které je integrováno přímo do krabice. Jakmile krabici otevřete, stačí zatáhnout za poutko a vytáhnout vrchní část vnitřního tubusu, který tvoří téměř polovinu váhy celého balení. Ten je tvořen z recyklované lepenky a stará se o to, aby byl Pro Stand v naprostém bezpečí.

Samotný stojan lze následně vytáhnout z krabice, ve které ve spodní části najdeme pevnou kartonovou obálku, v níž se nachází dvojice menších knih věnovaných stojanu. Zpracováním odpovídají knize, kterou Apple prodával ve svých Apple Storech po celém světě. Jedna příručka je v češtině a druhá v angličtině. Záměrně říkám, že se jedná o knihy, jelikož jsou v pevné vazbě a nejdete v nich lesklé fotografie a povídání o tom, co vše stojan umí a proč jej Apple vyrobil tak, jak jej vyrobil.

Celkově je balení na té nejvyšší úrovni a i když jsem měl od Applu téměř vše, co za posledních patnáct let vydal, musím říct, že ani jeden produkt ve mě co se balení týká nezanechal tak dobrý dojem jak Pro Stand a samozřejmě také samotný display. Dojmy z toho, jak vlastně Pro Stand působí, se dočtete v samostatném článku, který bude vydán v následujících hodinách.