Apple AirPods Studio: Vzhled, funkce, cena a vůbec vše, co od nich očekáváme

V úterý Apple rozeslal dlouho očekávané pozvánky na svou druhou podzimní konferenci. Ta se uskuteční již příští úterý od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který by si teoreticky mohl v úterý odbýt svou premiéru, jsou i náhlavní sluchátka AirPods Studio. Jejich premiéra je sice podle zdrojů leakera Jona Prossera nejistá, avšak vzhledem k tomu, že se s jejich příchodem ještě před pár dny počítalo takřka na 100 % si myslím, že nebude od věci je do tohoto miniseriálu očekávání zařadit – tím spíš, když nevíme, zda je jeho „nepříchod“ stoprocentní. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o něm již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Vzhled

Ještě nedávno si naprostá většina jablíčkářů představovala nová sluchátka podobně jako větší náhlavní modely z dílny Beats. Nedávné úniky však ukázaly, že se budou podobat spíše sluchátkům Marshall Major III a to pravděpodobně v případě obou variant – počítá se totiž s tím, že sluchátka dorazí v jedné luxusní a jedné sportovní variantě. Těšit se tedy můžeme na hranaté náušníky propojené výrazným mostem, jenž by měl uživatelům díky polstrování poskytnout dostatečný komfort. Velmi zajímavé je, že by měla být sluchátka zcela bezportová, kvůli čemuž je tedy nebude možné využívat jinak než bezdrátově. To jim sice zajistí celistvý design bez rušivých prvků, avšak určitou omezenost například při vybití.

Pokud vás pak zajímá, z jakých materiálů bude Apple sluchátka vyrábět, částečně vás zklameme. Zcela jasno v tom zatím bohužel nemáme. Víme totiž prakticky jen to, že v případě luxusnější verze se má jednat o kombinaci kůže a kovu a v případě sportovní verze pak vsadí na lehké, savé materiály. V obou případech by měla být sluchátka skvěle přizpůsobitelná díky polstrování připínanému ke sluchátkům pomocí magnetů.

Funkce

Hlavní předností sluchátek – a to jak luxusní, tak i sportovní varianty – má být bezesporu zvuk, který bude velmi pravděpodobně skutečně vynikající. Kromě něj se u nich dá očekávat i plná podpora Siri či nasazení aktivního potlačení okolního hluku a režim propustnosti – tedy dvou funkcí, které si svou premiéru odbyly u AirPods Pro. Kromě nich bychom si vsadili i na podporu prostorového zvuku, který dorazil na AirPods Pro spolu s iOS 14. Co se pak týče exkluzivních funkcí, spekuluje se o schopnosti sluchátek rozpoznat levou a pravou stranu hlavy a tomu přizpůsobit i své přehrávání. Kromě toho se šušká i o poměrně komplexním ovládání skrze dotykové náušníky, které by měly podporovat jak základní věci typu pozastavení či spuštění skladby, tak i zeslabování či zesilování zvuku a další prvky. U sportovní verze by pak nebylo překvapující nasazení elementárních senzorů pro měření zdravotních funkcí jako například tepové frekvence, která by neměla být těžká přes speciální senzory u uší změřit.

Dostupnost a cena

Co se týče dostupnosti sluchátek, nad tou zatím visí jeden velký otazník. Jejich odhalení se totiž můžeme dočkat skutečně už v úterý 13. října se spuštěním prodejů následující týden v pátek, ale stejně tak nemusí v tento den vůbec dorazit a my si na ně počkáme mnohem déle. Podle úniků informací z posledních dní to sice nyní vypadá, že máme blíže ke druhé variantě s tím, že sluchátka zřejmě dorazí až v listopadu na poslední letošní Keynote, avšak jisté to zatím v žádném případě není. Kdyby vás pak zajímala cena, za luxusní variantu si má Apple účtovat na 599 dolarů (tedy zhruba 14 tisíc korun bez daně a dalších poplatků) a za sportovní pak 350 dolarů (tedy zhruba 8 tisíc korun bez daně a dalších poplatků).