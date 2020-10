Chystaný HomePod Mini bude o polovinu menší a o polovinu levnější než původní model

S blížící se druhou podzimní keynote se na webu objevují další a další úniky a spekulace o tom, čeho všeho se příští týden nakonec dočkáme. Že Apple představí nové iPhony a iPady čeká vesměs každý, dlouhou dobu se však mluví také o novém HomePodu, jehož existenci potvrzuje další Twitterový únik.

Příští týden by měl Apple představit zcela nový HomePod, který ponese přízvisko Mini. A zmenšená nebude jen velikost, ale také cena, čím Apple tuto novinku namíří přímo proti extrémně rozšířené konkurenci (alespoň tedy na americkém trhu) v podobě modelů s Google Home a Alexou od Amazonu. Nový HomePod Mini by měl být vůči originálnímu HomePodu zhruba poloviční, co do velikosti se týče. I cena by měla být o poznání příjemnější a na americkém trhu by se měla pohybovat na hranici 170 dolarů, což je zhruba polovina toho, jak si Apple cení velký HomePod.

Co se týče výbavy, nový reproduktor nebude obsahovat tak sofistikovaným a kvalitním hardwarem. Nabídne však procesor A10 Fusion, který se objevil v iPhonu 7 a 7 Plus. S novým modelem by měla přijít také výrazně aktualizovaná Siri, která by toho nyní měla umět mnohem více, což byl jeden z hlavních kritických argumentů proti původnímu HomePodu.

Stejně jako v případě originálu je otázka, jak se Apple postaví k distribuci tohoto modelu. Vzhledem k nižší cenové hladině, na kterou by měl HomePod Mini mířit, by dávalo větší smysl jeho globální distribuce, a to i do zemí, které nemají nativní jazykovou podporu pro Siri. Jestli se tak stane uvidíme už příští týden v úterý. Pokud Apple HomePod Mini skutečně představí a uvolní jeho prodej i do dalších zemí, uvažovali byste o jeho nákupu?