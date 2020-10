Nový HomePod má dostat čtyři roky starý procesor

První generace HomePodu si svou premiéru odbyla už v roce 2017 na vývojářské konferenci WWDC. Přestože je od svého prvopočátku označována za velmi kvalitní kus hardwaru s perfektním zvukem, příliš velké oblibě se ani po více než dvou a půl letech od uvedení na pulty obchodů netěší. Na vině je především vysoká cena, kvůli které si mnozí příznivci chytrých reproduktorů raději koupí produkty od konkurenčního Googlu či Amazonu za zlomek ceny. To však hodlá Apple v brzké době změnit představením nové generace HomePodu, která by měla být o poznání levnější a tedy i dostupnější pro uživatele. A díky leakerovi Komyiovi už víme, jaký procesor bude tuto generaci pohánět.

Když v roce 2017 Apple u HomePodu oznámil, že jej pohání čipset A8 z roku 2014, nejednoho svého fanouška tím vcelku překvapil. Přeci jen, tři roky starý procesor se do nového produktu dává málokdy. Poslední roky však zdárně dokázaly, že A8 v HomePodu pro jeho funkčnost bez problému stačí, jelikož zajišťuje de facto jen fungování Siri a úkonů s ní spojených. Ani u nové generace HomePodu proto nehodlá Apple nasazovat zbytečně výkonné procesory, které by neměl produkt jak využít. Zdroje Komyii pocházející z dodavatelského řetězce totiž zjistily, že se nové HomePody dočkají “jen” čipsetu Apple A10 Fusion, který si svou premiéru odbyl v roce 2016 u iPhonů 7 a který pohání například i 7. generaci iPadu či iPodu touch. Jedná se tedy o velmi slušný procesor, který zajistí HomePodu pro jeho akce dostatečný výpočetní výkon.

Další detaily nové generace HomePodů sice bohužel zdroje neprozradily, z dřívějška však víme, že bychom se měli dočkat hned dvou modelů, kdy jeden má přímo navazovat na původní generaci a druhý pak zakládat novou produktovou řadu – konkrétně řadu menších HomePodů. Hlavní zbraní novinek pak má být – jak již bylo zmíněno výše – nižší cena v kombinaci s perfektním zvukem. V kuloárech se šušká též o plnohodnotné podpoře Bluetooth, díky které by bylo možné reproduktory využívat i mimo jablečný ekosystém. Co se pak týče samotného představení novinek, to proběhne velmi pravděpodobně do konce letošního roku.