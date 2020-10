Spotify pro iOS konečně dostává dlouhou očekávanou funkci

Texty písní jsou pro drtivou většinu hudebních posluchačů velice důležité. Mnohdy se stává, že si nepamatujeme název určité skladby nebo jméno interpreta, a nám nezbývá nic jiného, než danou skladbu vyhledávat podle slov, která nám utkvěla v paměti. Zatímco hudební streamovací služba Apple Music tuto možnost ve svých aplikacích nabízí již nějakou dobu, u Spotify zatím až dosud chyběla. Tento týden ale společnost Spotify oficiálně oznámila, že se funkce vyhledávání podle textu dočkají i její aplikace pro zařízení s iOS a Androidem.

Vyhledávání skladeb podle textu není v aplikaci Spotify absolutně ničím náročným. Stačí část textu zadat do pole pro vyhledávání, a aplikace vám ukáže seznam příslušných výsledků s podtitulem, že se jedná o shodu v textech skladby. Vyhledávání navíc nabízí funkci automatického vyplňování, takže si rozhodně nemusíte pamatovat celý text bez chyby. Jakmile začnete zadávat do příslušného pole část textu, aplikace vám automaticky začne nabízet výsledky podle nejlepší shody. O této novince mezi prvními informovala na svém twitterovém účtu jedna z pracovnic společnosti Spotify Lin Wang. Nová funkce vyhledávání podle textu skladby je k dispozici pro všechny uživatele iOS i Android verze aplikace Spotify po celém světě, a funguje opravdu bezchybně. Spotify své aplikace průběžně vylepšuje. Momentálně se mluví například o tom, že by k podcastům mohla přibýt také videa, nebo o možnosti přímého streamování v Apple Watch.