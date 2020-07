Spotify začne nabízet u podcastů i videa

Švédské Spotify roste závratným tempem a co kvartál si na své konto může připočíst pár milionů předplatitelů navíc. Hudební streamovací platforma však dávno nenabízí jen přehrávání skladeb a playlisty od takřka všech interpretů. Ve vybraných lokalitách a regionech totiž na uživatele čekají i podcasty, do nichž se poslední dobou společnost pořádně obula a snaží se konkurovat zavedeným platformám. Dosud však Spotify nabízelo pouze zvukový záznam a obrazu jsme se bohužel v případě podcastů nedočkali. To se ale naštěstí mění a jak předplatitelé, tak majitelé bezplatné verze budou moci spolu se záznamem sledovat i video.

Samozřejmě se nabídka bude postupem času rozrůstat a stávajícím seznamem Spotify zdaleka nekončí. Videa se totiž prozatím mají dočkat nejoblíbenější pořady jako je Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast nebo například The Morning Toast. Propojení obrazu se zvukem by navíc mohlo přilákat celou řadu dalších diváků a posluchačů, kteří jinak raději dávali přednost ostatním, konkurenčním platformám. Není zároveň třeba stahovat jakékoliv dodatečné soubory nebo složitě nastavovat zobrazení videa, v podstatě stačí jen standardně přehrát vybraný podcast a obraz se automaticky synchronizuje se zvukovým záznamem. Při uzamknutí telefonu nebo přepínání mezi aplikacemi se navíc video nepozastaví, ale bude se přehrávat dál, díky čemuž se uživatelé mohou k rozkoukanému pořadu kdykoliv vrátit. Rozhodně se jedná o krok dobrým směrem a výrazné posunutí možností, které zajistí, že Spotify bude zase o krok napřed před Apple Podcasts. Jedinou otázkou tak zůstává, kdy přijdou na řadu i další podcasty, nicméně podle oficiálního vyjádření společnosti by fanoušci neměli čekat příliš dlouho.