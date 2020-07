Spotify láká fanoušky na další novinky. Tentokrát přišly na řadu podcasty

Hudební streamovací aplikace Spotify průběžně prochází různými změnami. Tentokrát přišly na řadu žebříčky podcastů – v sekci Top Podcasty, která obsahuje dvoustovku nejpopulárnějších podcastových pořadů, budou nyní moci uživatelé provádět řazení podle regionu. Ve vybraných oblastech navíc budou mít lidé možnost vybírat také specifické kategorie podcastů, jako je třeba komedie, skutečné kriminální příběhy nebo podcasty, zabývající se technologiemi.

Podle technologického webu The Verge se sekce podcastů dočká také žebříčku s nejnovějšími trendy mezi podcasty. Ten bude sestavován částečně na základě rychlosti nárůstu poslechů, a bude obsahovat padesát pořadů, které jsou v dané chvíli nejvíce na vzestupu. Zmíněné žebříčky ale mohou být podle The Verge mírně kontroverzní, a to zejména kvůli algoritmům, ukazujícím hodnocení podcastů. O legitimnosti těchto algoritmů má řada lidí své pochybnosti, a lidé se je často snaží různými způsoby ovlivnit. Mluvčí Spotify nicméně redakci The Verge ujistil o tom, že společnost monitoruje veškerou podezřelou aktivitu a snaží se eliminovat její dopady. Služba Spotify se v minulosti musela potýkat například s takzvanými „poslechovými boty“, s jejichž pomocí se tvůrci snažili uměle navýšit sledovanost svých skladeb či pořadů, a tím pádem také přijít k vyššímu výdělku. Podcasteři ale nejsou placeni podle počtu poslechů, což je jeden z důvodů, proč se chce Spotify orientovat na tento segment. Tvůrci některých podcastů se ale i přesto snaží různými způsoby ovlivnit čísla u svých pořadů.

Žebříčky podcastů budou v aplikaci Spotify aktualizovány na každodenní bázi. Zpočátku budou dostupné pouze v šestadvaceti zemích včetně Spojených států nebo třeba Velké Británie. Česká republika se v seznamu zemí, které se aktualizace dočkaly v první vlně, podle všeho nenachází. Pokud raději dáváte přednost nativním Podcastům od Applu, jistě vás potěší zpráva, že se aplikace dočká v operačním systému iOS 14 přepracování. Jeho součástí bude kromě jiného také nabídka doporučených podcastů.