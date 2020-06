Ve Spotify bude zřejmě brzy možné přehrávat hudební klipy

Nejrozšířenější hudební streamovací platforma na světě, za níž stojí stejnojmenná švédská společnost Spotify, má na kontě hezkých pár desítek milionů předplatitelů, které se snaží udržet nejen exkluzivními smlouvami, členskými výhodami a dalšími bonusy navíc. Poslední dobou totiž sahá i k markantním softwarovým úpravám, které by platformu zase posunuly o několik mílových kroků před konkurenci a nabídly by lepší uživatelský zážitek. Jednou z těchto nových funkcí má být podle reverzní inženýrky Jane Wong i přehrávání videoklipů, které byste si mohli při poslechu skladby kdykoliv navolit.

Pokud aktivně používáte Spotify, jistě nám dáte za pravdu, že se jedná o takřka nejpraktičtější a uživatelsky nejpříjemnější platformu. Nic nemusíte dlouho a složitě hledat, služba za vás automaticky řadí i často poslouchané skladby a neustále vám doporučuje nové, které ladí k vašemu aktuálnímu stylu. Přesto Spotify chybí jedna drobnost, kvůli níž stále často lidí utíká do náruče YouTube. A tou je možnost přehrávat videoklipy v reálném čase, a byť nově aplikace nabízí jakési miniatury a krátké spoty oblíbených hitů, s plnohodnotnými videoklipy to zkrátka nemůže soutěžit. Reverzní inženýrka Jane Wong však uklidňuje fanoušky, že bychom se brzy této vychytávky mohli konečně dočkat. V nastavení totiž objevila skrytou možnost zapnout právě také vizuální záznamy, což by v okénku aktuálně přehrávané skladby aktivovalo video v plném rozlišení.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020

Nově by si tak uživatelé sami mohli navolit, zda chtějí v rozhraní aktuálně přehrávané skladby vidět standardní obal alba, jako tomu bylo doposud, krátkou animaci ve smyčce, nebo právě plnohodnotný videoklip. Ne nadarmo by se tak jednalo o poměrně razantní a velký krok, který bude možná největší za poslední měsíce, ne-li léta. Spotify se již dlouho snaží konkurovat YouTube, alespoň tedy z hlediska hudebního průmyslu. Tak či onak si na tuto funkci pravděpodobně ještě dlouhou dobu počkáme, jelikož chce společnost vychytat každičký detail a následně přehrávání videí poputuje do beta verze, kde ho nakonec náruživí fanoušci náležitě otestují.