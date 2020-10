Na iPhony míří další unikátní hříčka, kombinuje rallye závody s klikací adventurou

Herní vývojáři si užívají neomezenou svobodu, většinou se ale přecejenom drží v mantinelech ozkoušených žánrů a jejich kombinací. Ne tak pracanti ze studia Crevasse. V jejich připravované hře míchají žánrový koktejl spojením rallye závodění s klasickou klikací adventurou. Spojení dvou nesouvisejících žánrů na pvní pohled nedává smysl. Z podobných frankensteinových monster ale někdy vznikají nečekaná mistrovská díla. The Longest Drift vás tak kromě driftování po lesních cestách donutí opustit bezpečí automobilu a vydat se po svých vyřešit záhadu své zmizelé rodiny. Zní to jako podivná kombinace, ale spojení nutnosti mít přesnou motoriku s rychlou odezvou a pomalého, přemýšlivého průzkumu v adventurním módu může hře pomoci oddálit vyhoření z kteréhokoliv ze dvou způsobů hraní.

Vývojářské studio Crevasse se specializuje na tvorbu stylových her. Ty se většinou setkávají s pozitivními reakcemi od kritiků i hráčů. Za zmínku stojí například jejich vlakový simulátor Railway Canyon nebo pamětová hádanka Cessabit. Studio začalo svou existenci jako jednočlenná jednotka, aby během let zdvojnásobilo své síly. Na The Longest Drift tak pracují pouze dva talentovaní vývojáři. A odvádějí působivou práci, když přihlédneme k tomu, že jejich hry několikrát vybral do svých oficiálních doporučení Apple. The Longest Drift můžete předobjednat na Apple Storeu již dnes. Hra vychází 26. října.