Jedna z nejzajímavějších novinek iOS 14 pomohla vydělat šikovnému designérovu 2,3 milionu korun

Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Možná takto by se dal popsat příběh designéra Jamese Trafa, jenž byl jeden z prvních, kdo se rozhodl uskutečnit myšlenku ohledně vytváření líbivých ikon pro operační systém iOS 14, které lze nově využít pro nativní aplikace i aplikace třetích stran.. A jak se zdá, včasný pád na toto neprobádané území a skvělá vizualizace přinásí Trafovi ovoce.

Ve svém příspěvku na blogu píše, že za pouhých 6 dní vydělal šestimístnou cifru. Celkem totiž prodal 3626 sad černobílých ikon iOS 14, přičemž jedna stojí 28 dolarů. Povedlo se mu tak vydělat 101 528 dolarů, tedy asi 2,3 milionu korun. Sám Traf má už s děláním ikon zkušenosti. Před lety udělal ikony pro obchod Cydia, a to díky jailbreaku iOS. V rozhovoru pro Cult of Mac se nechal slyšet, že ač mu to tehdy vyneslo jen asi 17 dolarů, šlo o úžasný pocit. Můžeme říct, že nechat si za sadu ikon účtovat 28 dolarů, tedy přibližně 644 korun, je dosti odvážným krokem, ikony ale vypadají perfektně. Jeho práci si můžete prohlédnout zde.

Je samozřejmě jasné, že křivka začne postupně klesat a Traf už takové množství peněz zřejmě nevydělá. Může jít ale o zajímavou ukázku toho, jak se vyplácí být někde mezi prvními. Své o tom ví i Steve Demeter, který jako jeden z prvních vytvořil na iPhone hru zvanou Trism. Do dvou měsíců se mu povedlo vydělat 250 tisíc dolarů.