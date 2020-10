Další detaily iPhonů 13 jsou tu: Dorazí 120Hz displej i skvělý fotoaparát

Přestože se zraky naprosté většiny jablíčkářů upínají v posledních týdnech k představení iPhonů 12, na veřejnost již začínají pomalu prosakovat i informace o jejich nástupcích – tedy o iPhonech 13. Dalších pár detailů o nich ve své nové zprávě pro investory poodhalil přesný analytik a zakladatel společnosti DSCC Ross Young. Co tedy díky němu o “třináctkách” víme?

Zdroje Younga pocházející dle jeho slov přímo z dodavatelského řetězce Applu tvrdí, že jsou i na příští rok v plánu hned čtyři iPhony a to dle všeho opět s úhlopříčkami 5,4”, 6,1” a 6,7”. Hlavní novinkou příštího roku má být nasazení LTPO panelů, které umožní nasazení proměnlivé obnovovací frekvence. Ta bude ve svém maximu dosahovat 120Hz, jak je tomu již nyní u relativně velkého množství konkurenčních telefonů. Zajímavé je rovněž to, že by se měly v příštím roce displeje díky přijetí nové technologie dotykových senzorů displeje zúžit, což by se mohlo odrazit i na celkové tloušťce telefonů. Kromě toho pak má být novinka i levnější na výrobu, což by Apple zaručeně uvítal.

Co se týče základních iPhonů 13, ty mají mít i nadále “jen” duální fotoaparáty, byť výrazně lepší než v letošním roce. Senzory fotoaparátu mají totiž okopírovat od letošní řady 12 Pro (Max), z čehož lze usuzovat, že se fotoaparáty letošních iPhonů 12 a 12 Pro v tomto směru shodovat nebudou – samozřejmě z hlediska porovnání shodných objektivů. Totéž pak bude platit i v příštím roce, kdy se mají iPhony 13 Pro a 13 Pro Max dočkat ještě větších senzorů fotoaparátu schopných zachycovat daleko kvalitnější snímky. Zdá se tedy, že z hlediska fotoaparátu je skutečně na co se těšit.