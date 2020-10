Recenze Marshall Emberton: Stylový a dobře hrající bezdrátový reproduktor

V dnešní recenzi se podíváme na bezdrátový reproduktor Marshall Emberton, který je zatím tím nejmenším reproduktorem, který jsme tu od této legendární značky měli. Loni jste si u nás mohli přečíst recenzi na většího sourozence Tufton, který se skutečně povedl. Bude se hodnocení opakovat?

Specifikace

V srdci reproduktoru se nachází dvojice 2″ dynamických měničů s pasivní membránou, jež disponují frekvenčním rozsahem 60 Hz – 20 kHz, citlivostí 87 dB/1m a celkovým výkonem 20 W. O provoz se pak stará integrovaná baterie o nespecifikované kapacitě, která však nabídne výdrž přesahující 20 hodin. To však ve velké míře závisí na způsobu používání reproduktoru. Nabití do plna trvá zhruba 3 hodiny, po 20 minutách nabíjení baterie vydrží zhruba 5 hodin. K nabíjení slouží přibalený USB-C kabel. Marshall Emberton nabízí podporu Bluetooth 5.0 a certifikovanou odolnost proti vodě IPx7. 700 gramů těžký reproduktor je k dispozici ve dvou barevných variantách a to v černé a černé s bronzovými detaily.

Zpracování

Všechny Marshall produkty, které jsme tu doposud měli, se mohly pochlubit skvělým dílenským zpracováním a provedením. V případě reproduktoru Emberton tomu není jinak. Reproduktor je na svou velikost poměrně masivní a působí velice bytelným dojmem. Tělo reproduktoru je pokryté texturovaným a pogumovaným povrchem, na čelní straně se nachází (v našem případě) stříbrná mřížka s bílým logem Marshall. Ta samá mřížka, jen v černé barvě, se nachází i na straně zadní. Spodní strana reproduktoru je pokryta velkým protiskluzovým rámečkem, na té horní se pak nachází ovládací prvky a indikátor baterie. USB-C konektor se nachází na pravém boku reproduktoru.

Ovládání

Ovládání je na tomto modelu vyřešeno velice elegantně. Na levé straně horního panelu se nachází tlačítko pro Bluetooth párování, uprostřed panelu se pak nachází velký, kruhový, kovový a především vícesměnný ovladač, kterým se ovládají všechny funkce reproduktoru. Stisknutím kruhového ovladače se reproduktor vypíná/zapíná, pohyby nahoru a dolů upravují hlasitost a pohyby doleva a doprava pak pořadí přehrávání a funkci hledání. Tlačítko má velice dobrou odezvu a pohodlně se s ním pracuje. Z pohledu ovládání tak není co vytknout.

Zvuková kvalita

Marshall ve svých propagačních materiálech hovoří o perfektním 360stupňovém zvuku, který je perfektní bez ohledu na to, odkud reproduktor posloucháte. To bohužel není úplně pravda a stejně jako u většiny dalších bezdrátových reproduktorů, které se touto funkcí chlubí, je nejpříjemnější poslech z přímého směru proti měničům. To však nic nemění na tom, že co se zvuku jako takového týče, Emberton hraje velmi dobře, pokud jej tedy budete využívat v „ideálním“ pásmu hlasitosti.

Pokud reproduktor přehrává hudbu, podcasty nebo jakýkoliv jiný multimediální obsah na nízkou hlasitost (řekněme do 25%), projev je relativně nezajímavý. Ideální pásmo hlasitosti je zhruba v rozmezí 25-80%, kdy je zvukový projev plný, čistý, basová složka je vyvážená a nepřebíjí vše ostatní a obecně jde o velmi příjemný přednes. Jakmile se však reproduktor žene k hranici maximální hlasitosti, zvukový projev se rapidně zplošťuje, basy mizí a zvuk je trochu „plechový“. Maximální úroveň hlasitosti je tak trochu nepoužitelná, vzhledem k výkonu reproduktoru a jeho určení jí však zároveň příliš používat nebudete, tudíž tato výtka není tak relevantní.

Závěr

Bezdrátový reproduktor Marshall Emberton je veskrze povedeným produktem, který zaujme jak skvělým designem a provedením, tak velice příjemným zvukovým projevem. Pokud hledáte neobvykle vypadající a kvalitně provedený bezdrátový reprák, který budete moci nosit bez problému v batohu a bude vám dělat dělat společnost na cestách, Emberton rozhodně není krokem vedle.