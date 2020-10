Koupil jsem použitý iPhone z BuyiPhone.cz. Jaké jsou mé pocity?

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete sobě, anebo třeba členovi rodiny, zakoupit nový iPhone. V dnešní době můžete iPhone zakoupit z mnoha různých obchodů – stačí si vybrat jen ten správný. Všechno to záleží na několika preferencích, které si při výběru nového zařízení musíte stanovit, a zároveň samozřejmě hraje velkou roli cena. Zatímco někteří jedinci si každým rokem kupují zbrusu nový iPhone přímo z Applu, tak mnohým jedincům stačí nějaká ta starší generace. Pokud se řadíte mezi druhou zmíněnou skupinu lidí a stačí vám starší zařízení, tak by se vám mohl líbit tento článek.

Hledáte dárek na poslední chvíli? iPhone potěší vždy!

V dnešní uspěchané době je opravdu složité si pamatovat naprosto všechno, co vám kdo řekne. Kvůli nespočtu růzýnch informací často zapomínáme i na ta nejdůležitější data, například na narozeniny našich blízkých. V této situaci jsem se ocitl před pár dny i já. Klasicky na narozeniny mých blízkých nezapomínám, každopádně letos se pokazilo vše co mohlo a já si pár dnů před narozeninami matky uvědomil, že jsem zapomněl koupit dárek. Naštěstí jsem ale měl výběr dárku vcelku jednoduchý – matka si totiž na svém starém a obouchaném iPhonu SE první generace před několika dny již podruhé rozbila displej a kromě něj už byla v katastrofálním stavu také baterie. Usoudil jsem tedy, že už nemá cenu znova kupovat náhradní díly a zařízení opravovat – z ekonomického hlediska by se to nevyplatilo. Rozhodl jsem se tedy, že matce na narozeniny koupím nový iPhone.

Fotogalerie iPhone 7 in hand FB iPhone 7 speaker lightning FB iPhone 7 colors FB iPhone 8 vs iPhone 7 FB +3 Fotek iPhone 7 Jet Black FB iPhone 7 iPhone 7 Plus colors FB Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, že má matka patří přesně do zmíněné skupiny lidí, která nepotřebuje nejnovější telefon za několik desítek tisíc korun, tak byl můj výběr jednoduchý – rozhodl jsem se pro iPhone 7. I přesto, že je tohle zařízení staré již 4 roky, tak je velmi populární a rozhodně ještě vydrží pár let, než ztratí podporu. Osobně si při nákupu starších iPhonů zastávám názor, že je zbytečné kupovat zbrusu nové a prozatím nerozbalené zařízení. Jednak je tohle zařízení vždy dražší, a jednak mám dobrý pocit z toho, že již použité zařízení může posloužit dále. Pokud navíc máte to štěstí, že se vám podaří sehnat kousek, o který původní vlastník dobře pečoval, tak často ani nepoznáte rozdíl mezi novým a použitým zařízením. A i kdybyste při prohlížení zařízení na těle nalezli nějaký malý škrábanec, anebo nikoliv, tak to už je nepodstatné.

Kde ale takový použitý iPhone za dobrou cenu najdete?

Zařízení jsem tedy měl vybrané a nyní už jen zbývalo najít obchod, ve kterém jej zakoupím. Pro rekapitulaci jsem se tedy rozhodl pro zakoupení použitého iPhonu 7 v černém zbarvení a vzhledem k tomu, že matka hodně fotí, tak jsem hledal primárně zařízení s úložištěm 128 GB. Jak už jsem zmínil výše, tak obchodů s použitými jablečnými zařízeními je k dispozici opravdu nespočet. Z vlastní zkušenosti poté mohu říci, že jsou některé tyto obchody bohužel nespolehlivé, a některé dokonce ani neznají zákon a nejsou schopné poskytnout roční záruku. Při hledání obchodu si však stačí pročíst různé recenze na speciálních portálech a během pár (desítek) minut můžete mít jasno. Mně osobně se po průzkumu zalíbil internetový obchod s názvem BuyiPhone, ve kterém jsem později doopravdy iPhone zakoupil.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Proč zrovna BuyiPhone?

Dost možná se ptáte, z jakého důvodu jsem se rozhodl právě pro obchod BuyiPhone.cz. Hned na začátek vám mohu sdělit, že jsem se lehce nechal inspirovat kamarádem. Ten se totiž před několika dlouhými měsíci rozhodl pro zakoupení novějšího iPhonu X. Shodou okolností právě z tohoto portálu a věděl jsem, že se zařízením neměl absolutně žádný problém. Po vyhledání recenzí na BuyiPhone sice najdete vlákno na fóru, ve kterém uživatelé uvádí, že je tento obchod „podvodný“ či nespolehlivý. Nutno však podotknout, že ne všechny tyto informací musí být vždy samozřejmě pravdivé – například kvůli snaze konkurence prodejce pošpinit a tak podobně, takže si myslím, že za zkoušku obchod určitě stojí. Tím spíš, když nákup není v dnešní době problém v případě nespokojenosti vrátit. Dalším důvodem, proč jsem se pro BuyiPhone rozhodl, je jednoduchý a přehledný web, na kterém můžete objednat během několika klepnutí. Na stránkách BuyiPhone jsem si tedy našel mnou požadovaný iPhone 7 a porovnal jsem rozdíly mezi variantami A a B, které označují celkový stav a opotřebení zařízení.

Jednoduchý výběr zařízení a přehledné kategorie opotřebení

Vzhledem k tomu, že byl cenový rozdíl mezi těmito kategoriemi pouze 500 Kč, tak jsem se rozhodl, že půjdu do kategorie A. Pokud se rozhodnete pro zakoupení zařízení kategorie A, tak získáte zařízení, které nemá nijak poškozený displej ani tělo a všeobecně vypadá po vzhledové stránce jako nové. Kapacita baterie u těchto zařízení se nachází v rozmezí 95 % – 100 % a zařízení je samozřejmě originální. Aby mohla být cenovka sražena na minimum, tak k zařízení nedostanete standardně příslušenství, což dává smysl i z hlediska hygieny. Mnoho z nás, včetně mé matky, už doma tak jako tak adaptér s kabelem a oblíbenými sluchátky má. Jedná se tedy jednak o zbytečnou investici, a jednak o zbytečné zatěžování planety. Samozřejmě si můžete příslušenství, pokud potřebujete, dokoupit. Ke každému iPhonu poté dostanete krabičku BuyiPhone, která se velmi podobá té originální od Applu. Většina obchodů z nějakého důvodu posílá iPhone za několik tisíc korun pouze v bublinkové fólii bez ochrany, což je rozhodně špatně.

Po rozkliknutí zařízení, které si chcete zakoupit, dostanete před vložením do košíku ještě několik možností volby. BuyiPhone vám před odesláním za příplatek může aplikovat ochranné sklo a dále můžete požádat o přibalení adaptéru s kabelem. Kromě toho si můžete zaplatit garanci baterie, kdy získáte jistotu toho, že bude mít zařízení kapacitu baterie v určitém rozmezí. Poslední možností je poté prodloužení záruky, a to buď o půl roku, anebo o celý rok. Po vložení do košíku si můžete dokoupit ještě různé doplňky, například obal, apod. Nakonec už jen stačí klasicky zadat fakturační a dodací adresu a vybrat si přepravu. U BuyiPhone si můžete vybrat buď přepravu přes Zásilkovnu až k vám domů, anebo levnější doručení na pobočku Zásilkovny.

Doručení na druhý den a perfektní balení

Vzhledem k tomu, že bydlím na vesnici, kde se Zásilkovna nenachází, tak jsem si i z důvodu pohodlí vybral přepravu až ke mně domů. Objednávka byla vytvořena v jeden den okolo 11:00, zaplacena poté byla okamžitě kartou a během několika desítek minut mi bylo oznámeno, že byl iPhone odeslán. Balíček poté standardně přišel hned na další den, v mém případě opět dopoledne. iPhone byl kromě samotné krabičky zabalen také do plastové folie. Během přepravy nedošlo k žádnému poškození balíku a dodávaná krabička v mém případě perfektně posloužila k darování – nemusel jsem totiž přemýšlet nad tím, do čeho iPhone vlastně zabalím. V krabičce je poté iPhone ještě vložen v další bublinkové folii, aby se zamezilo byť sebemenšími poškození při přepravě. V balení poté kromě samotného iPhonu najdete ještě hadřík z mikrovlákna a popřípadě příslušenství, pokud jste si jej objednali.

Zajíce v pytli rozhodně nekupujete

Poté, co jsem iPhone vytáhl z krabičky, tak jsem si jej samozřejmě ihned prohlédl. Na jeho těle ani displeji jsem doopravdy nenarazil na žádný škrábanec a kdyby mi někdo řekl, že se jedná o právě rozbalené nové zařízení, tak uvěřím. Další skvělou zprávou je, že bylo zařízení nabité. Jedná se sice o detail, každopádně podle mého názoru je i tento detail velmi důležitý. Nemusíte totiž na nic čekat a iPhone můžete ihned zapnout. Zakoupené zařízení se po spuštění ocitnulo na klasické Hello obrazovce a samozřejmě nebylo žádným způsobem vedeno na nějaký iCloud účet či jinak blokované. Nastavení iPhonu poté proběhlo standardně jako u každého jiného jablečného zařízení. Matka momentálně iPhone 7 vlastní cca tři týdny, během kterých jsem ji neslyšel, že by si na cokoliv stěžovala. Vše funguje naprosto bez problémů a kondice baterie zařízení je momentálně na 99 %, což vykazuje o tom, že je zařízení doopravdy prakticky úplně nové, málo používané a hlavně za výrazně nižší cenu.

Závěr

V případě, že potřebujete koupit použitý iPhone, a to například někomu na narozeniny, anebo jelikož jste svůj starý například rozbili, tak by se vám mohl líbit obchod BuyiPhone. Osobně jsem se zakoupením iPhone přes tento obchod neměl sebemenší problém. Mezi pozitiva mohu zařadit jednoduchý web a také speciální vlastní krabičku, ve které vám zařízení dorazí, což u konkurence rozhodně není běžné. Zároveň mohu zmínit fakt, že v případě BuyiPhone rozhodně nekupujete zajíce v pytli, jelikož si při výběru zařízení můžete prohlédnout jednotlivé, přesně popsané kategorie, jež vypovídají o stavu zařízení. Vzhledem k tomu, že kamarád využívá iPhone X od BuyiPhone již delší dobu, a nyní jsem se o kvalitách tohoto obchodu přesvědčil i já, tak mi nezbývá nic jiného, než BuyiPhone doporučit. V tomto obchodě kromě celé škály iPhonů, od 6s až po úplně nové a nerozbalené 11 Pro, najdete také další příslušenství a popřípadě i iPady, Apple Watch a MacBooky – a opět samozřejmě za skvělé ceny.