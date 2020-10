Konec další dlouhé éry: I nejnovější iPod nano je již podle Applu zastaralý

Čas letí neúprosným tempem. Jakmile Apple oficiálně přidá nějaký svůj starší produkt na seznam zastaralých zařízení, můžeme vidět, kolik času od „nedávno“ představeného produktu vlastně uběhlo. Tento osud nyní potkává i velmi oblíbený hudební přehrávač, a sice iPod nano 7. generace, což jinými slovy znamená i to, že vám jej již nemusí autorizované opravny opravit, jelikož nejsou povinny pro něj disponovat náhradními díly.

IPod nano 7.generace byl představen v polovině roku 2015 a stal se tak posledním iPodem nano, který společnost světu ukázala. Není se moc čemu divit, jelikož tento trh už není tak atraktivní. Jakmile bylo možné přidat hudbu do Apple Watch, bylo víceméně jasné, že o iPody přestane být takový zájem. Pokud se ohlédneme za sérií iPod nano, vůbec první model z této rodinky byl představen v září roku 2005. Během desetileté cesty prošlo toto zařízení i značným redesignem. První model se podobal standardnímu iPodu, byl ovšem tenčí a snadněji tak zapadl do kapsy, což z něj dělalo perfektního parťáka nejen na sport. Sedmá generace pak přišla s dotykovým displejem a ikonickým tlačítkem Home Button. Výroba tohoto modelu byla ukončena v roce 2017. Jediným iPodem, na který Apple stále sází, je tak iPod touch. To umocňují i zvěsti posledních dní, jelikož se šušká, že Apple přijde s novým modelem, který by měl nabídnout slušnou porci výkonu díky implementovanému čipu A12 Bionic. Uvidíme, jak to ale dopadne. Vlastnili jste v minulosti některý z iPodů?