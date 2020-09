Apple chystá mimořádně výkonný iPod touch, dorazí zřejmě již velmi brzy

Není tomu tak dávno, co byl iPod mnohými považován za zcela mrtvý produkt. O to víc svět překvapilo, když Apple v loňském roce iPod oživil vydáním nové generace. Ta sice z hlediska výkonu či designu za moc nestála, jelikož nabídla jen recyklovaný procesor a léty prověřený design, přesto však světu jasně dokázala, že se musí s iPody i nadále počítat. To nyní potvrdil i přesný leaker Komiya, který poodhalil procesor nové generace iPodu touch.

Zdroje leakerovi potvrdily, že nová generace iPodu touch se dočká nasazení procesoru Apple A12 Bionic, který je využíván například i v iPhonech XS nebo v nových iPadech 8. generace. Díky němu se tak stane velmi výkonným monstrem, které se bude moci pochlubit bezproblémovým chodem mnoho dalších let spolu s podporou i těch nejnáročnějších aplikací, které mají třeba nyní na A10 Fusion drobné problémy. Co se pak týče představení novinky, s ohledem na to, že jí bude chtít Apple zcela určitě zaujmout ještě v období, kdy je procesor Apple A12 Bionic považován za poměrně nový, jeví se jako pravděpodobný už závěr letošního roku, maximálně pak začátek příštího roku.

Fotogalerie iPod touch 2019 11 iPod touch 2019 10 iPod touch 2019 9 iPod touch 2019 8 +8 Fotek iPod touch 2019 7 iPod touch 2019 6 iPod touch 2019 5 iPod touch 2019 4 iPod touch 2019 3 iPod touch 2019 2 iPod touch 2019 1 Vstoupit do galerie

Žádné další detaily nové generace iPodu touch sice bohužel neznáme, obecně se však očekává, že se kromě procesoru žádného dalšího většího vylepšení nedočká. Jedná se totiž přeci jen o low-cost produkt, jehož jakékoliv vylepšení například z hlediska designu není takřka 100% kvůli nákladům na vývoj a výzkum pro Apple rentabilní. I pouhé navýšení výkonu u něj však rozhodně potěší.