Apple vyvinul samoopravovací displej pro jeho budoucí ohebné iPhony

Zatímco ještě před pár lety byly prakticky pro celý svět ohebné smartphony maximálně výdobytkem sci-fi filmů, dnes se již pomalu stávají součástí našich životů. Přední technologičtí výrobci již je totiž do svých portfolií zahrnuli a v některých případech u nich i nastavili ceny, díky kterým jsou skoro stejně dostupné, jako jejich klasické vlajkové lodě. Apple sice mezi tyto výrobce zatím nepatří, ale podle dostupných informací tomu tak nebude na dlouho.

Že Apple vyvíjí vlastní ohebný displej pro iPhone či iPad není díky řadě úniků informací žádným tajemstvím. Někteří leakeři pak dokonce tvrdili, že se první generace ohebného iZařízení dočkáme již v roce 2020. Zda tomu tak bude či nikoliv sice v tuto chvíli se stoprocentní jistotou říci nemůžeme, co však naopak říci můžeme je to, že chystané zařízení bude alespoň dle patentů v mnoha směrech unikátní. Apple u něj totiž počítá například i se samoopravovacím displejem, který se mu podle nového patentu podařilo vyvinout. Z čeho přesně se bude skládat sice patent neprozrazuje, je v něm však popsána speciální vrstva, která by měla být schopna sama opravit nejrůznější rýhy či prohlubně vytvořené například nehty, hrubším prachem či nečistotami. Velmi zajímavé je rovněž to, že samoopravovací účinek by mohl uživatel ještě zrychlit pomocí tepla, světla, potažmo elektrické energie, která by speciální vrstvu “stimulovala”.

Pokud se podaří myšlenka Applu dotáhnout do dokonalosti – tedy do stádia, kdy bude moci být nasazena pro širokou veřejnost -, zapříčiní pravděpodobně na trhu s displeji solidní poprask a možná i revoluci. Díky nasazení této vrstvy by totiž mohly teoreticky z trhu vymizet klasická ochranná skla sloužící právě pro ochranu displeje. Ta by totiž již zkrátka nebyla potřeba. Vše však samozřejmě ukáže až čas.