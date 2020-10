Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 14.2 Beta 2 v porovnání s iOS 14.0.1

Apple před pár dny uvolnil druhou betu iOS 14.2, jehož ostré verze se dočkáme v následujících týdnech či měsících. Kromě novinek nás také zajímá, jak se tato aktualizace projevila s plynulostí systému oproti aktuální verzi iOS, tedy 14.0.1. Test jako obvykle provedl kanál iAppleBytes na iPhonech SE 1.generace, 6s, 7, 8 a XR. Odkaz na kompletní test vám jako obvykle přikládáme pod tento odstavec.

Začneme s iPhonem SE 1. generace, u kterého můžeme domovskou obrazovku iOS 14 pozorovat dříve na zařízení s aktuálním operačním systémem, přičemž rozdíl je přibližně tři sekundy. My se ale zaměříme na aplikace třetích stran, jejichž rychlost spouštění je s ohledem na posuzování rychlosti zpravidla nejprůkaznější. Na druhé betě se spustí dříve aplikace jako YouTube, VK, Instagram a Subway Surfers. Zlomek sekundy má k dobru na iOS 14.0.1 jen Twitter. I u iPhonu 6s vidíme rychlejší naskočení systému na zařízení s iOS 14.0.1, rozdíl je ale o něco menší. Na druhé betě vidíme rychlejší načtení aplikací YouTube, Apollon for Reddit, VK, Instagramu i Subway Surfers. Na aktuální verzi vidíme o něco dříve spuštění Twitteru a Subway Surfers. I tak se ale dá říct, že beta tomuto modelu po stránce rychlosti prospívá. Na řadu přichází iPhone 7, u kterého rovněž vidíme iOS 14 dříve na aktuální verzi, rozdíl je zhruba sekundový. Při pohledu na aplikace vidíme na betě iOS 14.2 lepší práci u aplikací YouTube, a Instagram. U iOS 14.0.1 pak u Subway Surfers a Apollon for Reddit.

IPhone 8 nepřekvapí, a i zde vidíme systém dříve na iOS 14.0.1. Rozdíl je ovšem zanedbatelný. Zde je výsledek nejvyrovnanější a těžko soudit, která verze iOS prospívá iPhonu 8 více. Nejmladší ve výběru spustí operační systém opět o něco dříve na iOS 14.0.1. U aplikací je to ale naprosto jiná písnička a aplikace YouTube, Apollon for Reddit a VK se spouští viditelně rychleji na betě. Druhá beta po iOS 14.2 rozhodně není po stránce rychlosti špatná a na většině zařízení můžeme vidět skutečně zrychlení. Apple má před sebou ještě nějakou dobu k doladění. Uvidíme, jak to nakonec dopadne s ostrou verzí.