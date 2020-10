Jak zjistit vaši správnou velikost řemínku Solo Loop pro Apple Watch

Je to již několik týdnů nazpátek, co se konal poslední Apple Event. Na této jablečné konferenci jablečná společnost nejčastěji představuje nové iPhony, každopádně letos došlo k vybočení a my jsme se dočkali představení nových Apple Watch a iPadů. S příchodem nových jablečných hodinek jsme se dočkali také dvou nových řemínků z rodiny navlékacích. Tyto navlékací řemínky se oproti všem ostatním řeší tím, že nemají žádnou přezku, ani žádné zapínání. Na ruku je tedy musíte navléknout, což může některým uživatelům vyhovovat o mnoho více. V tomto případě tedy Apple musel přijít s velikostními variantami, jelikož každý z nás má jinak velkou ruku. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jakým způsobem můžete svou velikost řemínku zjistit.

Chystáte se koupit nový navlékací řemínek? Zjistěte pomocí návodu vaši velikost

Apple u nových navlékacích řemínků nabízí hned devět různých velikostních variant, a to pro obě velikostní varianty samotných hodinek. Pokud tedy chcete zjistit, která z těchto devíti variant je určená přímo pro vás, tak pokračujte ve čtení:

Hned na začátek je nutné, abyste si stáhli speciální jablečný dokument s pomůckou , a to pomocí tohoto odkazu.

, a to pomocí Jakmile dokument stáhnete, tak je klasickým způsobem vytiskněte. Tisk je nutné provést ve 100% velikosti, nijak dokument neupravujte.

Tisk je nutné provést ve nijak Po vytištění si připravte platební kartu či občanku a přiložte ji do rámečku v levém dolním rohu . Pokud velikost koresponduje, tak máte dokument vytisknutý správně. Jestliže jsou velikosti odlišné , tak jste dokument vytiskli špatně.

a přiložte ji do . Pokud velikost koresponduje, tak máte dokument vytisknutý Jestliže jsou , tak jste dokument vytiskli Nyní je nutné, abyste z vytisknutého dokumentu vystřihnuli zmíněnou pomůcku.

Po vystřižení si pomůcku omotejte okolo zápěstí tam, kde klasicky nosíte vaše hodinky.

tam, kde klasicky nosíte vaše hodinky. Je nutné, aby pomůcka dobře přilehla k zápěstí, takže ji lehce utáhněte.

k zápěstí, takže ji Nakonec už si jen poznamenejte číslo, na které ukazuje šipka z většího konce pomůcky – tohle je velikost vašeho navlékacího řemínku.

– tohle je Pokud šipka ukazuje na čáru mezi dvěma velikostmi, tak byste zpravidla vždy měli zvolit tu menší.

Zdroj: Apple

Změření správné velikosti je opravdu důležité. Nebojte se tedy oslovit kamaráda nebo člena rodiny, aby vám s podržením pomůcky pomohl. Jestliže vám nikdo pomoci nemůže, můžete si větší konec pomůcky k zápěstí přilepit lepící páskou. V úvodním odstavci jsem zmínil, že jsme se dočkali představení celkově dvou nových navlékacích řemínků. První z nich se jmenuje jednoduše navlékací řemínek a je vyrobený z měkké a pružné silikonové gumy. Druhý řemínek má poté název pletený navlékací řemínek – ten je vyroben z recyklované příze, která je propletená silikonovými vlákny. Ani jeden z těchto řemínků tedy nedisponuje žádným zapínáním ani přezkou.