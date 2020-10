DigiTimes: iPad Pro s mini-LED displejem přijde počátkem příštího roku, následovat bude MacBook Pro

Kromě iPhonů by společnost Apple měla vydat také nové iPady a MacBook. Server DigiTimes tento týden v této souvislosti uvedl, že by se mělo jednat o 12,9-palcový iPad Pro s mini-LED podsvícením a o MacBook s mini-LED podsvícením. Obě novinky by podle zmíněného webu měly spatřit světlo světa v průběhu příštího roku.

Dodavatelem mini-LED panelů pro budoucí iPady Pro by se podle DigiTimes měla stát společnost Epistar. Společnost Apple by dále pro tyto účely měla uzavřít dohodu také se společností Osram Opto – ta by se pro změnu měla stát dodavatelem mini-LED pro nový high-endový MacBook. Představení tohoto MacBooku předpovídal mimo jiné také známý analytik Ming-Chi Kuo. Společnost Osram Opto Semicondutors by příslušné komponenty pro tento MacBook měla Applu dodat v průběhu druhé poloviny příštího roku. Nový 12,9-palcový iPad Pro s mini-LED podsvícením by měl podle dostupných zdrojů spatřit světlo světa již počátkem příštího roku. O podsvícení displeje každého z tabletů by se údajně mělo postarat více než 10 tisíc mini-LED diod. Výrobu speciálně uzpůsobených komponent by firma Epistar měla zahájit v dohledné době, firma pro účely výroby údajně uzpůsobí své vybavení, určené původně pro výrobu LED diod s modrým světlem. Celý proces by měl být zahájen ve čtvrtém kvartále letošního roku.

Chystaný MacBook Pro s mini-LED podsvícením by měl být podle Kua vybaven 16-palcovým displejem, kromě něj ale jablečná společnost údajně pracuje také na 14-palcovém MacBooku Pro. Kuo již v minulosti několikrát uvedl, že firma Apple chystá na příští rok vícero produktů s tímto typem displeje, přičemž první z nich by měly být představeny v průběhu prvního kvartálu roku 2021. Použití displejů s mini-LED podsvícením by podle Kua umožnilo Applu mimo jiné zajistit štíhlejší a lehčí design produktů.