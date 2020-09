Start výroby procesorů Apple A14X pro nové Macy a iPady Pro je za dveřmi

Příchod prvních Maců a iPadů se shodnými procesory se blíží. Vyplývá to alespoň z čerstvé zprávy asijského portálu DigiTimes, podle kterého je výrobce procesorů TSMC již téměř připraven na spuštění jejich hromadné výroby. Ta má odstartovat konkrétně ve čtvrtém čtvrtletí letoška a to velmi pravděpodobně hned na jeho začátku, aby byl Apple schopen splnit svůj slib ve formě dodání prvních Maců s vlastními procesory na pulty obchodů do konce roku.

Prvním “sdíleným” procesorem pro Macy a iPady má být konkrétně čipset Apple A14X. Jednat by se mělo o procesor založený na 5nm technologii, který bude vycházet z procesoru pro iPhony 12, které zřejmě obohatí o výkonnější grafickou složku. Alespoň tak tedy Apple v minulosti procesory z edice X vylepšoval. Co se pak týče jeho zasazení, dostat by jej měl konkrétně 12” MacBook a nová generace iPadu Pro. Zatímco první zmiňovaný produkt si svou premiéru odbude takřka 100% ještě letos, představení iPadu Pro je zatím nejasné. Jeho nové generace jsme se totiž dočkali teprve nedávno a tak by bylo poměrně zvláštní, kdyby Apple stihl do konce roku jeho další upgrade. Na druhou stranu by však tímto krokem skvěle demonstroval pomyslnou univerzálnost procesoru.

Čipset A14X je podle dostupných informací i samotným Applem vnímán jako jakýsi testovací kus a vstupenka na doposud neprobádané území, od čehož se bude odvíjet i jeho výkon. Ten by sice neměl být nikterak špatný, avšak dostačovat bude zřejmě jen méně náročným či středně náročným uživatelům. Náročnější uživatele má nicméně Apple v plánu uspokojit již v příštím roce, jelikož má dle dostupných informací již v pokročilém vývoji čip s výrazně vyšším výkonem. Toho by se mohly dočkat Macy z řady Pro, potažmo vrcholné konfigurace iMaců či MacBooků Air.