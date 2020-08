Brzký příchod superlehkého 12” MacBooku s procesorem Apple Silicon potvrzen dalším zdrojem

Když Apple zhruba před dvěma roky zařízl 12” MacBooky, svět jeho krok moc nechápal. Jednalo se totiž i přes nízký výkon či problémové klávesnice o poměrně oblíbené stroje, které se prodávaly velmi slušně. S odstupem času se však zdá tento krok Applu čím dál pochopitelnější. “Dvanáctku” totiž začal zřejmě již tehdy připravovat na příchod procesoru Apple Silicon, který v ní má dorazit už letos.

Že Apple chystá oživení 12” MacBooku s vlastním procesorem Apple Silicon prozradilo v uplynulých týdnech hned několik důvěryhodných zdrojů v čele s Ming-Chi Kuem či Komiyou. Dnes pak tuto informaci potvrdily i zdroje uznávaného čínského deníku The China Times. Ty konkrétně prozradily, že 12” MacBook nese kódové označení Tonga, bude jej pohánět procesor A14X, nabídne 15 až 20hodinovou výdrž baterie a váhu nižší než jeden kilogram. Dočkat bychom se u něj mohli ale i podpory 5G sítí, díky čemuž by se tak ze stroje stal skvělý parťák například na služební cesty. Co se týče termínu vydání, podle zdrojů má dorazit do konce letošního roku, v čemž se shodly i výše zmíněnou dvojicí.

Ačkoliv nelze v tuto chvíli říci, kdy přesně stroj dorazí, jako nejpravděpodobnější termín představení se nyní jeví říjen. Právě v tomto měsíci totiž Apple zpravidla pořádal své Keynotes věnované Macům, takže se dá očekávat, že na tuto tradici naváže i letos, přičemž na stejné Keynote by mohl světu představit i nové iPhony. Pozdější představení se zdá vzhledem k blížícím se Vánocům nepravděpodobné, jelikož Apple potřebuje stroje dostat na pulty obchodů s patřičným předstihem právě před svátky. Dřívější představení by pak bylo též svým způsobem zvláštní, jelikož by Macy mohly částečně ubrat na pozornosti iPhonům 12.