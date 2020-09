Apple nechtěně potvrdil absenci jednoho z nejoblíbenějších příslušenství v balení iPhonů 12

Sluchátka a nabíjecí adaptér byla v minulosti nedílnou součástí balení každého smartphonu. Apple se však rozhodl jít v tomto směru opět proti proudu a z balení iPhonů 12 a 12 Pro je má v plánu odstranit. Vyplývá to jak z tvrzení prakticky všech leakerů a Apple analytiků, tak i nově z kódu vývojářské bety iOS 14.2. Odstranění sluchátek je tedy de facto oficiálně potvrzeno přímo Applem.

Operační systémy iOS obsahují již řadu let informace o tom, jak mohou uživatelé snížit svou expozici vysokofrekvenční energii, přičemž jako jedna z možností byly vždy doslova udávána “dodávaná sluchátka”. Tato zdánlivě nevinná fráze, které se Apple držel řadu let, se však nyní v iOS 14.2 dočkala mírné úpravy, když z ní zmizelo slovo “dodávaná” a zbylo tedy jen “sluchátka”. Apple se tedy jinými slovy zbavuje “stop” po přibalování sluchátek ke starším modelům iPhonů a připravuje si tak půdu pro příchod iPhonů 12. Změnu roky staré fráze si totiž nelze vyložit jinak než právě takto. Pokud by totiž byla sluchátka v balení zachována, Apple by frázi zcela určitě nechal ve znění, v jakém byla doposud. Důvod k jakékoliv změně by totiž zkrátka neměl.

Nebude to však jen absence lightningových sluchátek EarPods, se kterou se budou muset majitelé iPhonů 12 a 12 Pro vypořádat. Počítá se totiž i s tím, že Apple do krabiček nových iPhonů nepřibalí nabíjecí adaptéry a uživatelům tak nezbude nic jiného, než sáhnout po svých starších zásobách. Nutno podotknout, že tento krok učinil Apple už i u Apple Watch SE a Series 6 s tím, že by tak rád pomohl ke snížení tvorby elektroodpadu a asi by nebylo ničím překvapivým, kdybychom se podobných kroků dočkali v budoucnu i u iPadů a možná i Maců. Vše však v tomto směru ukáže až čas.