Apple přibalí k iPhonům 12 novinku, díky které solidně ušetříte

Letošní iPhony 12 sice přijdou o důležitou část balení naprosté většiny smartphonů ve formě nabíjecího adaptéru, tuto absenci však vykompenzují uživatelům něčím jiným. Apple k nim totiž hodlá podle zdrojů přesného leakera Komiyi rozdávat bezplatné předplatné nedávno představeného balíčku předplatných služeb Applu s názvem Apple One.

Rozdávání bezplatného předplatného ke svým produktům si Apple v uplynulých měsících již dokonale vyzkoušel na vloni představené službě Apple TV+. Právě na tento krok pak hodlá letos podle zdrojů navázat právě bezplatným Apple One. Je nicméně potřeba podotknout, že ačkoliv zdroje neuvádí, jak dlouhé předplatné Apple One bude kalifornský gigant k iPhonům 12 rozdávat, je velmi pravděpodobné, že tak dlouhé jako v případě Apple TV+ nebude. Měsíční cena Apple One je totiž zhruba dvakrát vyšší než v případě Apple TV+, podle čehož se dá usuzovat, že délka bezplatného Apple One pro majitele iPhonů 12 by se mohla pohybovat kolem půl roku. Delší doba by se totiž Applu v porovnání s Apple TV+ výrazně prodražila, kratší by pak zase nedávala příliš smysl s ohledem na možnost jednoměsíčního bezplatného zkušebního období této služby. Víceméně jasné je i to, že balíček služeb bude ve standardním, individuálním formátu a nikoliv v rodinné verzi, která je oproti individuálu o poznání dražší.

Rozdávání služeb může na první pohled působit jako skvělý bonus pro uživatele ze strany Applu, avšak pravdou je, že se jedná do značné míry i o účelový dárek. Jakmile se totiž podaří Applu své uživatele “zacyklit” do jeho ekosystému se vším všudy – tedy i se službami -, jen stěží jej opouští. A právě tím si Apple zajišťuje pravidelné příjmy z měsíčních či ročních předplatných. Pokud však již uživateli jeho služeb jste nebo chcete být, díky tomuto typu dárku několikaměsíční předplatné tak či tak ušetříte. A pokud uživateli jeho služeb být nechcete, alespoň si je budete moci zdarma vyzkoušet.