Test rychlosti: Jak si vede iOS 14.0.1 oproti iOS 14.0

Apple před pár dny uvolnil minoritní aktualizaci iOS 14.0.1, a to bez jakéhokoliv upozornění. Nás ale opět zajímá, jakým způsobem se iOS 14 posunul po stránce rychlosti či výdrže baterie. Na první z těchto aspektů se podíváme v dnešním testu, který, jako obvykle, provedl kanál iAppleBytes, a sice na iPhonech SE, 6s, 7, 8 a XR. Už několikrát jsme mohli v minulosti vidět, že i malá aktualizace dokázala „kartami“ pořádně zamíchat. Pojďme tedy na to. Celý test najdete pod tímto odstavcem.

Spuštění systému na iPhonu SE můžeme pozorovat dříve na zařízení s iOS 14.0, a to zhruba o sekundu. My se ale zaměříme spíše na aplikace třetích stran, jejichž práce je při posuzování zrychlení či zpomalení systému zpravidla nejprůkaznější. Na iOS 14.0 vidíme rychlejší otevření Apollonu for Reddit. U zbytku aplikací je rychlost vyrovnaná. I na iPhonu 6s vidíme rychlejší spuštění systému na zařízení s iOS 14.0, přičemž rozdíl je asi dvousekundový. U tohoto modelu se opakuje scénář iPhonu SE, neboť můžeme pozorovat viditelnější rozdíl jen u Apollonu for Reddit, a to ve prospěch iOS 14.0. U iPhonu 7 můžeme domovskou obrazovku iOS 14 vidět v takřka stejný moment na obou zařízeních. Nová verze systému v aspektu rychlosti v zásadě u tohoto systému nic zlého neprovedla. U žádné aplikace tedy nenarazíte na výraznější rozdíl.

U iPhonu 8 můžeme vidět spuštění systému opět o něco dříve na iOS 14.0. U tohoto modelu je ovšem rozdíl nejmenší. Zaměříme-li se podrobněji na aplikace, je jejich práce opět téměř totožná. Tu a tam vidíme o zlomek sekundy rychlejší spuštění na aktuální verzi iOS, rozhodně se ale nejedná o nikterak markantní rozdíl. Žádná změna, i u iPhonu XR pozorujeme rychlejší spuštění systému na předešlé verzi systému. Ani tady ale nenarazíme na žádné viditelnější rozdíly u aplikací. Pokud pohlédneme na test s odstupem, vidíme, že se žádné velké změny po stránce rychlosti neudály, což asi nikdo nečekal. V horizontu několika příštích dní přineseme i test baterie.