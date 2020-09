Jak na Apple Watch nastavit automatickou změnu ciferníků

Operační systém watchOS 7 nabízí majitelům Apple Watch automaticky změnit ciferník v závislosti na denní době. Uživatelům tak odpadne nutnost přepínat mezi jednotlivými ciferníky za pomoci jejich posouvání na displeji Apple Watch. Zmíněné posouvání sice není kdovíjak náročný úkol, ale proč si změnu ciferníků zkrátka neusnadnit? Vše, co budete potřebovat, jsou Apple Watch s watchOS 7 a spárovaný iPhone s iOS 14.

Automatické střídání ciferníků na vašich Apple Watch můžete nastavit za pomoci nativní aplikace Zkratky – nemusíte se obávat, proces nastavení trvá možná o něco déle, není to ale nic složitého. Ciferníky můžete měnit v závislosti na poloze nebo na denní době. Na spárovaném iPhonu s iOS 14 spusťte aplikaci Zkratky. Klepněte na kartu Automatizace na liště na spodní části obrazovky a poté v pravém horním rohu displeje klepněte na „+“. Klepněte na Vytvořit osobní automatizaci -> Denní doba a upřesněte čas a opakování. V pravém horním rohu displeje klepněte na Další a poté zvolte Přidat akci. Do vyhledávacího pole zadejte „Watch“ – můžete také klepnout na Aplikace -> Watch – a v seznamu akcí zvolte Set Watch Face. Na kartě s akcí klepněte na modrý nápis „Face“ a v seznamu ciferníků vyberte ten, který chcete ve stanovenou hodinu aktivovat. Zkratku si můžete vyzkoušet klepnutím na ikonku přehrání. Pokud jste s jejím průběhem spokojeni, klepněte v pravém horním rohu na Další a poté na Hotovo. Pokud chcete změnu ciferníku podmínit něčím jiným než denní dobou, vyberte příslušný spouštěč v seznamu poté, co při tvorbě zkratky klepnete na Nová automatizace. Můžete tak například aktivovat ciferník s aktivitou poté, co dokončíte cvičení, nebo nastavit Infograf poté, co opustíte domov.