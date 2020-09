Od spekulací ke 4K a  TV+: Jak probíhala evoluce jablečné televize?

Od chvíle, kdy společnost Apple poprvé představila svůj vlastní set-top-box s názvem Apple TV, již uběhla nějaká doba. Apple TV v průběhu let prošla přirozenou evolucí, a v současné době je na oficiálních stránkách Applu k dostání ve 4K a HD variantě. Jaký byl její vývoj od samého počátku?

Fotogalerie Apple TV 1. generace 1 apple tv first gen 3 apple tv first gen 2 apple tv first gen 4 +2 Fotek apple tv first gen Vstoupit do galerie

Jablečná společnost svůj set-top-box poprvé představila v září roku 2006. První generace Apple TV sloužila k synchronizaci a streamování lokálního obsahu z iTunes do televizoru. Zařízení, o kterém se původně hovořilo jako o “iTV”, se po názvem Apple TV začalo prodávat v roce 2007 – tehde ještě nikdo z uživatelů netušil, jak moc se plány a ambice společnosti Apple na tomto poli rozrostou. Zhruba dva roky poté, co původní Apple TV spatřila světlo světa, předpověděl Gene Munster ze společnosti Piper Jaffray, že by další generace mohla být vydána v roce 2011, a měla by kromě jiného nabídnout řadu nových funkcí včetně streamovací služby.

Fotogalerie apple tv 2 vs 4 Nejnovější Apple TV ve srovnání s 2. generací. Apple TV 2 gen Apple TV 2 gen 2 Apple TV 2 gen Vstoupit do galerie

Munsterova předpověď se nakonec úplně přesně nevyplnila. Apple TV druhé generace spatřila světlo světa v září roku 2010. Uživatelům nabídla výběr aplikací třetích stran včetně Netflixu a umožnila také streamování ze zdrojů mimo iTunes. Postupem času nabídla Apple TV také podporu dalších služeb, jako byla třeba Hulu, Amazon Prime nebo třeba HBO. Munster v roce 2011 svou předpověď přehodnotil a uvedl, že by společnost Apple mohla přijít s televizí vlastní značky, nabízející kombinaci živých televizních pořadů a obsahu z iCloudu. Přepověděl také podporu Siri pro vyhledávání jmen herců a názvů pořadů. Zařízení mělo být podle Munstera vydáno před vánoční sezónou roku 2012 a kromě jiného nabídnout také podporu ovládání prostřednictvím iPhonu, vlastní App Store a možnost stahování nových aplikací a her.

Fotogalerie Apple-TV-3.generation_5 Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole apple-tv-1st-2nd-3rd-generation Apple TV 4K +2 Fotek Apple TV 4K Vstoupit do galerie

Apple TV třetí generace nakonec vyšla v březnu roku 2012. Na rozdíl od předchozího modelu nabízela rychlejší procesor a podporu 1080p videa. Tim Cook krátce po jejím vydání prohlásil, že se Apple coby firma “intenzivně zajímá o televizní trh”. V srpnu téhož roku přinesl list The Wall Street Journal zprávu, podle které společnost Apple začala vyjednávat hned s několika provozovateli kabelových služeb. Agentura Bloomberg o něco později přišla se zprávou o tom, že se jablečná společnost jen tak nechystá vydat novou generaci své Apple TV – důvodem pozdržení měly podle Bloombergu být překážky ze strany zmíněných poskytovatelů služeb kabelové televize. Spekulace ohledně příští Apple TV ale i tak nabíraly na intenzitě, a hovořily například o podpoře FaceTime. Tim Cook mezitím pokračoval v potvrzování zájmu společnosti Apple o příslušný segment na trhu, a spekulovalo se také o údajné spolupráci Applu se společnostmi Time Warner Cable nebo Comcast. Hovořilo se také o podpoře 4K a dalších novinkách, nová generace Apple TV se ale zatím stále ještě neobjevovala na obzoru.

Fotogalerie Apple TV 4k-5 Apple TV 4k-FB Apple TV 4k-1 Apple TV 4k-2 +6 Fotek Apple TV 4k-6 AppleTV nahled Apple TV 4K Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Vstoupit do galerie

V září roku 2015 společnost Apple konečně oznámila příchod Apple TV čtvrté generace. Uživatelé se dočkali slibovaného App Storu a (v některých regionech) integrace Siri pro návrhy i vyhledávání. Nedlouho po příchodu Apple TV 4. generace se začaly objevovat zprávy o nových pořadech z produkce Applu – ty měly být odvysílány v rámci služby Apple Music. Apple představil seriál s názvem Planet of the Apps, odkoupil populární pořad Carpool Karaoke, a v roce 2016 přišel s aplikací s názvem TV pro tvOS. Ta měla představovat centrálu pro veškerý streamovaný a zakoupený obsah, uživatelé ale naráželi na četná omezení.

Uprostřed množících se spekulací, které se převážně týkaly obsahu, vydal Apple v září roku 2017 svou Apple TV 4K – jednalo se v podstatě o Apple TV 4. generace s podporou 4K. Zprávy o chystaném vlastním obsahu zatím nabíraly na čím dál divočejších obrátkách, a Apple v březnu roku 2019 s velkou slávou představil vlastní streamovací službu s názvem  TV+. Služba se ale ze strany uživatelů nesetkala s takovou odezvou, jakou Apple nejspíš čekal. Lidé si stěžovali například na nedostatek nového obsahu i na jeho pomalé přidávání. Apple se nicméně i navzdory tomu chlubil úspěšností služby, ačkoliv oficiální čísla nikdy nesdělil. Počet aktivních předplatitelů mohl být navíc silně ovlivněn tím, že firma nabídla roční bezplatné využívání služby k nákupu některých svých výrobků.